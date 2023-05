In occasione del "Maggio dei Libri 2023", l'Università della Terza Età "Edith Stein" presenta "Con parole mie" - Lettura e scrittura...creativitàsenza tempo.L'iniziativa, che si terrà Venerdì 19 Maggio alle ore 19.30 nel Chiostro di Palazzo di Città è inserita nel calendario del "Maggio dei Libri", sviluppata per il "Patto per la Lettura" di cui fa parte la nostraUniversità e gode del patrocinio del Comune di Corato.L'evento è concepito come un moderno simposio alla riscoperta del piacere di leggere e scrivere, in un giocoso dialogo tra creatività e pensiero.Ecco il programma della serata:Saluti:Beniamino Marcone - Vicesindaco e Ass.re alla CulturaNatascia Berardi - Presidente UTE "Edith Stein"Tavola rotonda: Il gusto di leggere, scrivere, creare...Esperienze di docenti e corsisti nell'Università della Terza Età.Modera:Domenico Paganelli - Vicepresidente UTE "Edith Stein".