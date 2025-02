Un racconto horror ambientato a Corato

Luigi Zaza coratino da generazioni e' appassionato di lettura a 360°, fumetti, teatro, musica e tanto altro. Lavora in una grande azienda locale.Oltre la passione per la scrittura e' anche nella FIJLKAM da due oltre due decenni arbitro nazionale di karate.E' riuscito a rompere la diffidenza verso gli scrittori cosi detti emergenti che non hanno una grande casa.La sua avventura nel mondo della scrittura è iniziata tre anni fa. Dopo essersi fatto conoscere sulla rete con storie brevi del suo blog, ha pubblicato su Kobo il suo primo romanzo: "Prigionieri di Un Elemo Autunno.Sulla piattaforma dell'editore Kepown.com ha pubblicato il romanzo: "Con la mano nella mano", che tratta la tragedia dell'esodo Istriano-Giuliano-Dalmata.Collabora con l' editore di fumetti Deep Sea Comics realizzando i testi delle storie illustrate della raccolta: "Storie di mondi lontani", apprezzata anche da addetti ai lavori.Un suo racconto horror ambientato proprio a Corato è stato selezionato e incluso nella prestigiosa raccolta "Terrorea" dell'editore romano specializzato in letteratura horror "Horti di Giano e sarà disponibile nelle librerie entro la fine del 2025.Lo scorso gennaio ha presentato il secondo volume della serie thriller investigativa incentrata sul tema della violenza sulle donne: "Cassy, detective in nome delle donne Belcanto e amori sbagliati, pubblicato dal dinamico editore pugliese CF Editore.Il precedente volume "Il cobra incantatore", su Amazon nella versione eBook gratuita per abbonati Kindle ha mantenuto per qualche settimana la posizione n.1 in tre classifiche: romanzi di azione e avventura, romanzo gotico e gialli e thriller, mentre la versione cartacea è entrata nella top 100 dei gialli e thriller. Entrambi i sono stati tradotti in inglese e spagnolo. testiAltri lavori sono in cantiere tra i quali, gli ultimi due volumi che compongono la serie Cassy e un nuovo romanzo che mescola thriller e fantascienza sempre con CF Editore.Altre importanti collaborazioni nel mondo del fumetto sono in arrivo.