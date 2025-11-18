Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei

Nella suggestiva cornice del laboratorio di architettura Lapis di Corato, in piazza Simon Bolivar 20, si è svolta il 16 novembre la presentazione del nuovo romanzo di Gianpaolo Roselli, Magma. Vendetta e Castigo dalle Viscere dei Campi Flegrei, edito da Diana Edizioni (maggio 2025).A dialogare con l'autore, Vito Amendolagine, docente universitario dell'Università di Foggia e appassionato lettore, che ha accompagnato il pubblico in un percorso tra le pagine del libro e le atmosfere che lo animano.Magma non è solo un intreccio narrativo di vendetta e destino, ma un affresco della città di Napoli nel suo volto più oscuro e misterioso.La vera protagonista del romanzo è infatti la capitale partenopea, osservata attraverso una lente che si concentra sul rione Sanità, con il suo patrimonio culturale e leggendario.La serata è stata così occasione per scoprire una Napoli lontana dagli stereotipi e dai luoghi comuni, una città che emerge dalle viscere della sua storia e dalle ombre dei suoi quartieri, restituendo al pubblico un'immagine intensa e autentica.