La Biblioteca “M.R. Imbriani” di Corato presenta i risultati del primo anno di attività

La Biblioteca comunale "M.R. Imbriani" – Community Library, presenta i risultati del primo anno di attività e di gestione svolto presso la sede di Palazzo Gioia. L'evento si svolgerà Lunedì 23 febbraio – ore 17.30 presso la Sala "De Palo" nella Sede storica della Biblioteca comunale.Interverranno:- l'Assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marcone;- il Dirigente del Primo Settore, Pippo Sciscioli;- i referenti della cooperativa Lilith Med 2000, ente gestore del servizio.Sarà un momento di condivisione e confronto con le Istituzioni e le associazioni del territorio per valorizzare il percorso svolto e le prospettive future della Biblioteca come spazio culturale e di comunità.La cittadinanza è invitata a partecipare.