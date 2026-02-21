Biblioteca Comunale Matteo Renato Imbriani
Vita di Città

La Biblioteca “M.R. Imbriani” di Corato presenta i risultati del primo anno di attività

L'evento è fissato per lunedì 23 febbraio

Corato - sabato 21 febbraio 2026 Comunicato Stampa
La Biblioteca comunale "M.R. Imbriani" – Community Library, presenta i risultati del primo anno di attività e di gestione svolto presso la sede di Palazzo Gioia. L'evento si svolgerà Lunedì 23 febbraio – ore 17.30 presso la Sala "De Palo" nella Sede storica della Biblioteca comunale.

Interverranno:
- l'Assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marcone;
- il Dirigente del Primo Settore, Pippo Sciscioli;
- i referenti della cooperativa Lilith Med 2000, ente gestore del servizio.

Sarà un momento di condivisione e confronto con le Istituzioni e le associazioni del territorio per valorizzare il percorso svolto e le prospettive future della Biblioteca come spazio culturale e di comunità.

La cittadinanza è invitata a partecipare.
