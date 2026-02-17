La Chiesa della Madonna di San Giovanni restituita al culto e alla città di Corato - FOTO

La Chiesa della Madonna di San Giovanni sarà restituita al culto e alla città di Corato. Recentemente la Fraternità Sacerdotale S. Pio X fondata nel 1970 da mons. Marcel Lefebvre ha acquistato questa antica chiesa con l'intenzione di farne un luogo di raccoglimento e preghiera secondo la tradizione bimillenaria della Chiesa Cattolica, e offrire ai suoi fedeli la preziosa eredità del suo fondatore. La Santa Messa inaugurale è prevista il 1° marzo P.V. per le ore 10.30, e sarà celebrata dal Superiore del Distretto d'Italia della Fraternità Sacerdotale San Pio X, don Gabriele D'Avino, secondo il rito romano tradizionale in lingua latina.Si tratterà di una cerimonia semplice e familiare, senza particolare carattere solenne, ma certamente significativa per la comunità, e desideriamo pertanto informare i vostri lettori di questo evento.In seguito la Fraternità prevede di aprire al culto la chiesa ogni prima e terza domenica del mese per celebrare la S. Messa secondo il Rito Romano tradizionale in latino.