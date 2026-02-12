La comunità di Corato ha celebrato la Madonna di Lourdes

La Festa della Madonna di Lourdes ha riunito la comunità della Sacra Famiglia in due momenti intensi e partecipati, che hanno intrecciato spiritualità, tradizione e vita cittadina. Mercoledì 11 febbraio 2026 le celebrazioni si sono aperte alle 10.30 con la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Gino De Palma, seguita alle 12.00 dall'Angelus in Piazza Santa Bernardetta, un gesto semplice ma profondamente radicato nella devozione locale.Il momento centrale della giornata è stato la Solenne Celebrazione delle 18.00, presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo emerito di Altamura‑Gravina‑Acquaviva delle Fonti e Presidente del Movimento Pax Christi Italia. La sua presenza ha conferito alla festa un respiro più ampio, capace di collegare la dimensione comunitaria a quella ecclesiale e sociale.Alle 19.00 la processione ha attraversato le vie del centro cittadino, portando l'immagine della Madonna di Lourdes dalla Chiesa Matrice fino alla facciata della parrocchia della Sacra Famiglia. Un percorso che ha rappresentato non solo un tragitto urbano, ma un cammino condiviso, capace di unire generazioni e storie diverse sotto lo stesso segno di fede.La giornata si è conclusa alle 20.30 con un breve momento musicale, che ha aggiunto una nota di armonia alla chiusura delle celebrazioni.La parrocchia della Sacra Famiglia ha espresso un sentito ringraziamento a don Gino De Palma e ai fedeli della Chiesa Matrice per l'accoglienza e la collaborazione, confermando ancora una volta che la festa è soprattutto un intreccio di relazioni, cura reciproca e gratitudine.