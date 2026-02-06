Cento anni della Parrocchia Santa Maria Greca: celebrazione di apertura dell'Anno Giubilare

La Comunità parrocchiale di Santa Maria Greca in Corato è lieta di annunciare l'apertura dell' "Anno Giubilare" per i 100 anni dell'istituzione della parrocchia. Sarà la celebrazione eucaristica del 7 febbraio 2026, alle ore 18.00, che avrà inizio partendo dalla Chiesa Stazionale di San Vito, presieduta dall'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo, a dare il via ufficiale all' "Anno Giubilare".Di seguito il testo integrale della lettera che don Vincenzo Bovino ha inviato alla comunità parrocchiale: «Nel giorno della Solennità dell'Epifania del Signore, luce che si manifesta a tutti i popoli e orienta il cammino della Chiesa nella storia, la comunità parrocchiale di Santa Maria Greca annuncia ufficialmente l'avvio delle celebrazioni per il Centenario dell'istituzione a Parrocchia (1926–2026).L'Epifania diventa così il tempo dell'annuncio e dell'attesa: uno sguardo che si apre sul cammino che la comunità vivrà nel corso del 2026, un invito a prepararsi spiritualmente a un Anno di grazia, di memoria e di rinnovamento.L'apertura ufficiale dell'Anno del Centenario avverrà il 7 febbraio 2026, data che segnerà l'inizio solenne delle celebrazioni e del percorso comunitario pensato per accompagnare l'intero anno. La data storica dell'anniversario resta il 23 maggio 2026, giorno in cui ricorreranno esattamente i cento anni dall'istituzione canonica della Parrocchia Santa Maria Greca.Il 2026 sarà un tempo privilegiato per rileggere cento anni di storia alla luce della fede, riconoscendo i segni della presenza di Dio nella vita della comunità: persone, famiglie, sacerdoti, consacrati, laici, opere di carità e di evangelizzazione che hanno reso viva e feconda la Parrocchia nel corso dei decenni.Tra i momenti più significativi di questo Anno speciale vi sarà il rito di apertura della Anno Giubilare, con un momento che darà valore al simbolo della Porta, segno di Cristo che è la Porta, appunto, attraverso la quale si entra per ottenere salvezza. Un gesto dal forte valore spirituale ed ecclesiale, che aprirà simbolicamente un tempo di conversione, riconciliazione, misericordia e comunione, invitando tutti a riscoprire la gioia dell'incontro con il Signore.Nel corso del 2026 verranno progressivamente valorizzate date ed eventi significativi della storia parrocchiale, che saranno presentati e celebrati con la giusta attenzione, per custodire la memoria e, allo stesso tempo, alimentare la speranza.A ispirare e accompagnare questo cammino sarà la Parola del Vangelo di Giovanni: Rimanete in me e io in voi" (Gv 15,4).Una citazione ricca e profonda, che racchiude il senso del Centenario: chi rimane in Cristo porta frutto. E noi oggi siamo il frutto di cento anni di storia, di fede vissuta, di preghiera, di sacrificio e di amore donato. Rimanere in Lui significa custodire le radici e aprirsi al futuro che lo Spirito continua a generare.Il Centenario non sarà soltanto una celebrazione del passato, ma un'occasione per rafforzare l'identità della comunità, coinvolgere tutte le generazioni e rilanciare la missione della Parrocchia Santa Maria Greca come casa accogliente, luogo di fede e segno vivo del Vangelo nel territorio.Con lo sguardo rivolto a Maria, Madre della Chiesa, e guidati dalla luce dell'Epifania, la comunità parrocchiale si prepara ad aprire questo Anno straordinario, affidandolo al Signore, perché continui a far portare frutto alla vite che Egli ha piantato cento anni fa».