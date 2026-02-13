Chiesa
Eventi

"Afflitti ma non abbattuti": a Corato un evento sulla condizione dei cristiani perseguitati

In programma domani 14 febbraio

Corato - venerdì 13 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Sabato 14 febbraio, alle ore 18.30, l'Auditorium dell'Istituto di Istruzione "Federico II Stupor Mundi" di Corato ospiterà l'incontro pubblico dal titolo "Afflitti ma non abbattuti. La persecuzione dei cristiani riguarda anche me?".

L'iniziativa intende offrire un momento di riflessione e di approfondimento su una realtà spesso poco conosciuta, ma che continua a segnare la vita di milioni di persone nel mondo.

L'appuntamento propone uno sguardo attento e consapevole sulla condizione dei cristiani perseguitati, ponendo interrogativi che chiamano in causa anche le comunità occidentali e il loro rapporto con la libertà religiosa, la solidarietà e la testimonianza della fede. Il titolo scelto richiama una dimensione di sofferenza che non si traduce in resa, ma in perseveranza e speranza, elementi centrali dell'esperienza cristiana.

All'incontro interverranno Giuseppe Cantello, responsabile Area Sud e Sicilia di Porte Aperte , fondazione impegnata a supporto dei cristiani perseguitati e Filippo D'Alessandro, delegato nazionale RnS per l'Unità dei Cristiani.

La serata aperta a tutti, si rivolge a fedeli, operatori pastorali, educatori e a tutti coloro che desiderano comprendere più a fondo le sfide che oggi attraversano la Chiesa nel mondo.

L'evento si svolgerà presso la sede dell'Istituto "Federico II Stupor Mundi", in via Teano 86 a Corato, e rappresenta un'occasione significativa per sensibilizzare il territorio su un tema di grande attualità ecclesiale e umana.
