Solennità del 19 marzo a Corato: il programma della parrocchia e confraternita di San Giuseppe

Un cammino di preparazione: il Triduo

Questo pomeriggio avrà inizio il Triduo di preghiera in preparazione alla solennità di San Giuseppe con la recita del Santo Rosario e, a seguire, la Santa Messa.

Mercoledì 18 marzo, alle ore 19:45, sempre in Parrocchia ci sarà una Lectio Divina sulla figura del Santo.

La gioia di nuovi membri: vestizioni e professione di fede

Accogliere questi nuovi fratelli e sorella è per noi motivo di immensa gioia - fa sapere il Priore della confraternita Sandro Zucaro - È il segno di una devozione che resta viva e si tramanda, rigenerando il nostro spirito di servizio. È bello vedere ogni anno l'ingresso di nuovi confratelli e consorelle che sono linfa nuova per la nostra Confraternita e soprattutto per la custodia dei riti di pietà popolare. Quest'anno, il cuore della nostra celebrazione sarà rivolto agli attuali e drammatici scenari di guerra che affliggono l'umanità. Offriamo la Celebrazione dell'Eucaristia come intenzione speciale per la pace nel mondo. Invochiamo con forza l'intercessione di San Giuseppe, l'Uomo del silenzio e dell'obbedienza, affinché illumini i cuori dei potenti e di tutti i popoli. Chiederemo che si abbandoni la logica del conflitto per ritrovare, attraverso un umile e coraggioso spirito di servizio, la via del dialogo e della riconciliazione.

Il programma completo

Triduo di preghiera in preparazione alla festa di San Giuseppe

Tutti i giorni, dalle ore 17:00, sarà possibile ricevere il sacramento della riconciliazione

Ore 18:00 Recita del Santo Rosario

Ore 18:30 Santa Messa

Ore 18:00 Recita del Santo Rosario

Ore 18:30 Santa Messa

Ore 18:00 Recita del Santo Rosario

Ore 18:30 Santa Messa

Ore 19:45 Lectio Divina su San Giuseppe

Ore 08:00 Recita del Santo Rosario

Ore 08:30 Santa Messa

Ore 17:45 Recita del Santo Rosario dei sette dolori e gioie di San Giuseppe animato dalla

Ore 18:30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Giuseppe Tarricone

La comunità parrocchiale e la Confraternita San Giuseppe si apprestano a vivere uno dei momenti più significativi del loro cammino spirituale. In occasione della solennità di San Giuseppe, infatti, essi si riuniranno in parrocchia per onorare il "Santo dell'obbedienza" con un programma semplice incentrato sulla profondità della preghiera liturgica.Giovedì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, le consorelle e i confratelli animeranno attivamente la liturgia con la recita del Santo Rosario dei sette dolori e gioie di San Giuseppe prima della Celebrazione Eucaristica. Il fulcro della solenne Celebrazione Eucaristica del 19 marzo sarà segnato da un momento di profonda commozione e crescita per il sodalizio. Anche quest'anno, infatti, vivremo il rito della vestizione dei nuovi sodali, saranno cinque (tra cui una donna e un bimbo di 8 anni).Contemporaneamente, cinque confratelli novizi, concluso con dedizione l'anno di noviziato, emetteranno la loro professione di fede.Nonostante la solennità cada nel tempo austero della Quaresima, la Confraternita non mancherà di onorare il suo Santo protettore allestendo il presbiterio con il parato e un addobbo floreale e il sagrato con delle piccole luminarie.Il Priore, il Direttivo e il Consiglio ringraziano tutti i collaboratori e invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per riscoprire, nell'esempio di San Giuseppe, il valore del silenzio operoso e dell'obbedienza al Padre.Da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo 2026Lunedì 16 marzo:Martedì 17 marzo:Mercoledì 18 marzo:Giovedì 19 marzo 2026 - Solennità di San GiuseppeConfraternita San Giuseppe(durante la celebrazione si svolgerà il rito della vestizione dei candidati al sodalizio e della professione di fede dei sodali novizi)