Solennità del 19 marzo a Corato: il programma della parrocchia e confraternita di San Giuseppe
Tutte le informazioni e i dettagli degli appuntamenti
Un cammino di preparazione: il Triduo
- Questo pomeriggio avrà inizio il Triduo di preghiera in preparazione alla solennità di San Giuseppe con la recita del Santo Rosario e, a seguire, la Santa Messa.
- Mercoledì 18 marzo, alle ore 19:45, sempre in Parrocchia ci sarà una Lectio Divina sulla figura del Santo.
La gioia di nuovi membri: vestizioni e professione di fedeGiovedì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, le consorelle e i confratelli animeranno attivamente la liturgia con la recita del Santo Rosario dei sette dolori e gioie di San Giuseppe prima della Celebrazione Eucaristica. Il fulcro della solenne Celebrazione Eucaristica del 19 marzo sarà segnato da un momento di profonda commozione e crescita per il sodalizio. Anche quest'anno, infatti, vivremo il rito della vestizione dei nuovi sodali, saranno cinque (tra cui una donna e un bimbo di 8 anni).
Contemporaneamente, cinque confratelli novizi, concluso con dedizione l'anno di noviziato, emetteranno la loro professione di fede.
Nonostante la solennità cada nel tempo austero della Quaresima, la Confraternita non mancherà di onorare il suo Santo protettore allestendo il presbiterio con il parato e un addobbo floreale e il sagrato con delle piccole luminarie.
Accogliere questi nuovi fratelli e sorella è per noi motivo di immensa gioia - fa sapere il Priore della confraternita Sandro Zucaro - È il segno di una devozione che resta viva e si tramanda, rigenerando il nostro spirito di servizio. È bello vedere ogni anno l'ingresso di nuovi confratelli e consorelle che sono linfa nuova per la nostra Confraternita e soprattutto per la custodia dei riti di pietà popolare. Quest'anno, il cuore della nostra celebrazione sarà rivolto agli attuali e drammatici scenari di guerra che affliggono l'umanità. Offriamo la Celebrazione dell'Eucaristia come intenzione speciale per la pace nel mondo. Invochiamo con forza l'intercessione di San Giuseppe, l'Uomo del silenzio e dell'obbedienza, affinché illumini i cuori dei potenti e di tutti i popoli. Chiederemo che si abbandoni la logica del conflitto per ritrovare, attraverso un umile e coraggioso spirito di servizio, la via del dialogo e della riconciliazione.
Il Priore, il Direttivo e il Consiglio ringraziano tutti i collaboratori e invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per riscoprire, nell'esempio di San Giuseppe, il valore del silenzio operoso e dell'obbedienza al Padre.
Il programma completoDa lunedì 16 a mercoledì 18 marzo 2026
- Triduo di preghiera in preparazione alla festa di San Giuseppe
- Tutti i giorni, dalle ore 17:00, sarà possibile ricevere il sacramento della riconciliazione
- Ore 18:00 Recita del Santo Rosario
- Ore 18:30 Santa Messa
- Ore 18:00 Recita del Santo Rosario
- Ore 18:30 Santa Messa
- Ore 18:00 Recita del Santo Rosario
- Ore 18:30 Santa Messa
- Ore 19:45 Lectio Divina su San Giuseppe
- Ore 08:00 Recita del Santo Rosario
- Ore 08:30 Santa Messa
- Ore 17:45 Recita del Santo Rosario dei sette dolori e gioie di San Giuseppe animato dalla
- Ore 18:30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Giuseppe Tarricone