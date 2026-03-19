"Vivere In" a Corato, un pomeriggio di spiritualità guidato dall'Arcivescovo D'Ascenzo

I cenacoli "Vivere In" dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie organizzano in questo tempo di Quaresima un Pomeriggio di Spiritualità aperto alla cittadinanza sul tema "Comunione e Missione". Il ritiro si terrà sabato 21 marzo 2026 dalle ore 16.45 presso il Cenacolo "Vivere In" – Via Giappone, 40 a Corato.Guiderà questo percorso S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo - Arcivescovo della nostra Diocesi. Questo il programma del Pomeriggio: alle ore 16,45 ci sarà un momento di accoglienza e alle ore 17,00 meditazione. A questo momento seguirà poi la Celebrazione Eucaristica.Prossimi a questo momento da vivere con fede e nel pieno del cammino quaresimale ci piace ricordare le parole del fondatore del Movimento don Nicola Giordano, di cui è ricorso pochi giorni fa il 7° anniversario dalla sua salita al Padre: "Siamo in Cristo Gesù perché Egli sta in noi. Non è una presenza affettiva, ma una presenza vitale. Siamo certi che in Lui noi esistiamo, viviamo ed operiamo. Nessun elemento di questo mondo può rendere stabile la nostra esistenza, né tanto meno la nostra perfetta comunione con Dio."