La comunicazione al tempo dell'intelligenza artificiale

Convegno organizzato dal Lions Club Castel del Monte Host venerdi prossimo in sala consiliare

Powered by

Venerdì 24 gennaio alle 18:30, nella Sala Consiliare del Comune di Corato, si terrà una conferenza dedicata al tema della comunicazione nell'era dell'intelligenza artificiale.Interverranno Armando Massarenti, caporedattore cultura de Il Sole 24 Ore e autore di numerosi libri, tra cui "Come siamo diventati stupidi", e Gianni Sebastiano, founding partner e presidente Orienta.L'evento, organizzato in collaborazione con l' Assessorato alla Città Solidale e i Club Lions di Ruvo, offrirà una riflessione sul pensiero critico, l'impatto della tecnologia sull'intelligenza collettiva e l'evoluzione del dialogo pubblico. Un'occasione per approfondire le sfide e le opportunità dell'era digitale.