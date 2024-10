Evoluzione e tecnologia, a Corato interviene il professor Roberto Macchiarelli

Domani, sabato 5 ottobre alle 18.30 presso la Sala Trifora della Chiesa Incoronata si terrà l'evento "Umani dal Passato Remoto al Futuro Anteriore", in cui la Presidente del Lions Club Castel Del Monte Host Daniela Mattia introdurrà il professor Roberto Macchiarelli dell'Università di Poitiers in Francia che approfondirà il tema del legame fra evoluzione e tecnologia. In particolare, la storia naturale dell'uomo verrà discussa attraverso lenti di indagine basate su dati fossili e analisi genetiche, superando le visioni tradizionali e semplificate del nostro divenire come specie.I progressi nelle ricerche degli ultimi decenni hanno sfidato la concezione lineare dell'evoluzione umana, mostrando come la nostra storia sia complessa e ramificata, con fasi di convivenza tra diverse specie umane. Questo evento offre una riflessione sul nostro passato, le origini della specie Homo sapiens e il nostro rapporto con altre forme umane con cui abbiamo condiviso il pianeta.L'incontro, che prevede anche la possibilità da parte del pubblico di porre domande, sarà l'occasione per discutere anche dei recenti sviluppi nella paleogenetica, che rivelano l'influenza di altre forme umane sul nostro DNA, fornendo nuovi spunti di riflessione sulla nostra unicità e natura bio-culturale.