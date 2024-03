La giornata Internazionale della Poesia si celebra al liceo artistico

Giovedì 21 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Poesia, a partire dalle 9.00, presso l'auditorium "Fratelli Ferrara" del Liceo Artistico " Federico II Stupor Mundi " di Corato, si svolgerà la XII edizione dell'evento "Cantami oh Musa" ideata e organizzata dalla Prof. ssa Filomena Tommasicchio.In questa occasione, la stessa donerà una borsa di studio in memoria del padre, Prof. Cataldo Tommasicchio, da un mese venuto a mancare in merito al Concorso poetico "Poesia della Natura ", cui hanno partecipato le classi seconde dell'Istituto, che, oltre ad un elaborato poetico, hanno realizzato anche un elaborato grafico-pittorico.Durante la manifestazione, dopo i saluti del Dirigente scolastico Prof. Savino Gallo, interverranno:La Prof.ssa Filomena Tommasicchio,Il dott. Gerardo Strippoli, Prof. Giuliano Marocchini,Il Prof. Luigi Basile e la Dott.ssa Stefania De Toma.