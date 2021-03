La Puglia resta ancora zona gialla

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha emesso una nuova ordinanza con la quale stabilisce che la Puglia rimane in zona gialla per la prossima settimana.Il monitoraggio dell'istituto superiore di sanità ha stabilito che l'indice Rt della nostra Regione è pari a 0.93 (in leggero calo rispetto all'ultimo rilevamento), sempre inferiore a quello nazionale, che è salito a quota 1.06. «È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile» è stato l'appello lanciato dall'Iss.Da lunedì 8 marzo alcune Regioni italiane cambieranno colore: la Campania passerà nell'area rossa, mentre il Veneto e il Friuli Venezia Giulia entreranno in zona arancione.