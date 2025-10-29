La sanità al centro dell’incontro a Corato con Felice Spaccavento

La sanità al centro del primo incontro a Corato di Felice Spaccavento con colleghi e cittadini. Giovedì 30 ottobre alle ore 19.30 si inaugurerà il comitato cittadino del medico e candidato consigliere regionale nella lista Decaro Presidente, un luogo di confronto e partecipazione nel percorso verso le elezioni regionali del 23 e 24 novembre."L'integrazione tra ospedale e territorio è la chiave per una sanità moderna, equa e realmente vicina ai cittadini", spiega Spaccavento che al suo fianco avrà i colleghi specialisti Claudio Paolillo, Gaetano Nappi, Ignazio Floriano, Lara Francesce, Giovanni Ciccarone Giovanni Riganti e Lucio Nichilo che condivideranno esperienze e proposte per una sanità più integrata e vicina alle persone.Non potrà mancare un approfondimento dedicato al futuro dell'ospedale di Corato, presidio strategico per la salute dell'intera area nord barese. L'inaugurazione rappresenta un nuovo passo nel percorso di ascolto e dialogo avviato da Felice Spaccavento "per costruire una Puglia in salute per tutti".Nel suo impegno, Spaccavento si rivolge non solo a chi si riconosce nel centrosinistra, ma anche a tutti coloro che oggi non si sentono rappresentati da alcun schieramento politico e che desiderano ritrovare nella competenza, nella serietà e nella concretezza delle persone il vero punto di riferimento per il futuro della Puglia.