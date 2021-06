"La scuola, la città, la vita": a Corato tavola rotonda sull'istruzione

Lunedì 28 giugno 2021 alle 19:30 presso il Chiostro del Palazzo di Città si terrà il Convegno "La Scuola, la città, la vita - Alleanze generative e cittadinanza".Dopo i saluti del Sindaco, Corrado Nicola De Benedittis e l'introduzione a cura dell'Assessore alle politiche educative e culturali, Beniamino Marcone interverranno l'Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, Marco Galiano, Dirigente Scolastico della scuola secondaria di I grado "E. Baldassarre di Trani, Ezio Falco, docente e Segretario Generale FLC CGL Bari e il Dirigente Medico della Neuropsichiatria per l'infanzia e l'Adolescenza ASL BA, Flavio Gioia."Il convegno nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di organizzare e sostenere la realizzazione di iniziative volte alla crescita culturale e sociale del territorio e promuovere politiche culturali che ripartano anche dalle scuole. - Dichiara l'Assessore Marcone - Intendiamo affiancare le Scuole del territorio nei loro percorsi educativi - dalla rilevazione dei bisogni della comunità educante alla individuazione di strategie per il conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascun allievo – nella convinzione che nessuna scuola possa essere lasciata sola di fronte ai problemi di ordine socio-economico e culturale della propria utenza"Un incontro, dunque, con relatori di chiara fama sul tema LA SCUOLA, LA CITTA', LA VITA. ALLEANZE GENERATIVE E CITTADINANZA, che vuol essere strumento efficace di promozione del dibattito a livello locale.L'ingresso al Chiostro di Città sarà contingentato in applicazione delle disposizioni anti-Covid. L'accessibilità complessiva all'iniziativa sarà comunque garantita in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Comune di Corato, sulle pagine Facebook delle testate locali Coratolive, Coratoviva e IlQuartopotere e in tv su Video Italia Puglia - canale 96 del digitale terrestre.