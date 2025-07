La TARI, i tributi e i balzelli locali Polis invita al dibattito sulla fiscalità locale

L'associazione politica POLIS invita la cittadinanza di Corato a un importante incontro-dibattito incentrato sulla fiscalità locale, in programma giovedì 17 luglio alle ore 18:30.L'evento si terrà presso la nuova sede del movimento, situata in Via Nicola Bucci 39.L'incontro mira ad affrontare in modo approfondito e dettagliato l'impatto delle politiche fiscali sul bilancio comunale, sulla qualità dei servizi ai cittadini e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio. Sarà un'opportunità unica per comprendere meglio come i tributi e i balzelli locali, come la TARI, influenzino direttamente la vita quotidiana e il futuro della comunità.Durante la serata, POLIS presenterà alla stampa e ai cittadini le proprie proposte concrete per una gestione delle risorse pubbliche che sia più equa, efficiente e partecipata. L'obiettivo è stimolare un confronto costruttivo per delineare un modello di fiscalità locale più giusto e trasparente.Interverranno in qualità di relatori i referenti del movimento e specialisti in materia tributaria: Massimo Mazzilli, Antonio Patruno, Francesco Squeo e Vincenzo Petrone. Dopo le presentazioni, ci sarà un ampio spazio dedicato al confronto e alle domande dei cittadini, permettendo a tutti di esprimere dubbi, suggerimenti e opinioni.La partecipazione all'incontro è libera e aperta a tutti. POLIS conta sulla presenza attiva della comunità per un dibattito produttivo e per lavorare insieme alla costruzione di un sistema fiscale locale che risponda meglio alle esigenze dei cittadini.