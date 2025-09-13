Rifacimento marciapiedi
Rifacimento marciapiedi
Attualità

Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato

In programma piantumazione di alberi e nuova illuminazione

Corato - sabato 13 settembre 2025
Con la ripresa delle attività scolastiche, nei giorni scorsi il sindaco Corrado De Benedittis ha annunciato sul suo profilo social che si stanno compiendo lavori di completamento dei marciapiedi. Sono in programma, inoltre, per il prossimo futuro la piantumazione di alberi e l'installazione di ulteriore illuminazione pubblica.

Di seguito la nota del primo cittadino.

«Fervono i lavori di rifacimento e completamento dei marciapiedi che costeggiano gli edifici scolastici, prospicienti l'estramurale. Nello specifico, si è proceduto ad allargare la loro sede, così da garantire maggiore spazio, sicurezza e fruibilità agli alunni e al personale, che frequentano le scuole.
Su viale Armando Diaz, siamo riusciti a salvare i pini, che corrono lungo il recinto della scuola Cesare Battisti eliminando, al contempo, le radici di superficie, che avevano completamente dissestato il vecchio marciapiede.
Si è lavorato per tutta l'estate. Entro questa settimana o al max nella prossima, saranno tutti ultimati, così da garantire un inizio d'anno scolastico ottimale.
In autunno, si procederà con la piantumazione di alberi e arbusti e con l'attivazione progressiva della nuova illuminazione, che integrerà quella esistente.
Così tanti, contemporanei e impegnativi lavori stanno rimodernando profondamente la nostra città. Avanti tutta con determinazione e ottimismo!»

  • Corrado De Benedittis
  • Lavori Pubblici
Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico
13 settembre 2025 Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico
Xylella, allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali
13 settembre 2025 Xylella, allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali
Altri contenuti a tema
Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone Scuola e Lavoro Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone «La scuola italiana deve mobilitarsi per la pace»
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Politica Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Tra le richieste avanzate dalle forze di minoranza una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio
Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo" Eventi Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo" La manifestazione si terrà questo pomeriggio nel chiostro comunale
Bimbo di cinque mesi, il cordoglio del sindaco De Benedittis: «Bisogna imparare ad accettare» Bimbo di cinque mesi, il cordoglio del sindaco De Benedittis: «Bisogna imparare ad accettare» Il messaggio del primo cittadino di Corato sul neonato deceduto in un incidente stradale
Fissato a Corato l'incontro col Prefetto per l'emergenza criminalità Fissato a Corato l'incontro col Prefetto per l'emergenza criminalità Francesco Russo presiederà il Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica
Festa di San Cataldo, per il sindaco De Benedittis «efficiente, sicura e con servizi» Festa di San Cataldo, per il sindaco De Benedittis «efficiente, sicura e con servizi» Il primo cittadino di Corato ringrazia per la buona riuscita dei festeggiamenti
Concerto dei Coma Cose, il sindaco De Benedittis pro Palestina: «No alla guerra» Concerto dei Coma Cose, il sindaco De Benedittis pro Palestina: «No alla guerra» Il messaggio di pace del primo cittadino di Corato prima dello spettacolo
Finalmente agibile lo stadio comunale di Corato Vita di Città Finalmente agibile lo stadio comunale di Corato Dato il via libera dalla Commissione Pubblico Spettacolo
Molfetta-Corato, Mastroviti: «Non sarà una partita facile. Leonetti? Indisponibile»
12 settembre 2025 Molfetta-Corato, Mastroviti: «Non sarà una partita facile. Leonetti? Indisponibile»
Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest
12 settembre 2025 Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
12 settembre 2025 Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
Al lido “La Conchiglia " di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
12 settembre 2025 Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
12 settembre 2025 Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
Azione, incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato
12 settembre 2025 Azione, incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato
Elezioni regionali, Risorgimento Socialista vuole fare la sua parte
12 settembre 2025 Elezioni regionali, Risorgimento Socialista vuole fare la sua parte
Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
12 settembre 2025 Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.