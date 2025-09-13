Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato

«Fervono i lavori di rifacimento e completamento dei marciapiedi che costeggiano gli edifici scolastici, prospicienti l'estramurale. Nello specifico, si è proceduto ad allargare la loro sede, così da garantire maggiore spazio, sicurezza e fruibilità agli alunni e al personale, che frequentano le scuole.

Su viale Armando Diaz, siamo riusciti a salvare i pini, che corrono lungo il recinto della scuola Cesare Battisti eliminando, al contempo, le radici di superficie, che avevano completamente dissestato il vecchio marciapiede.

Si è lavorato per tutta l'estate. Entro questa settimana o al max nella prossima, saranno tutti ultimati, così da garantire un inizio d'anno scolastico ottimale.

In autunno, si procederà con la piantumazione di alberi e arbusti e con l'attivazione progressiva della nuova illuminazione, che integrerà quella esistente.

Così tanti, contemporanei e impegnativi lavori stanno rimodernando profondamente la nostra città. Avanti tutta con determinazione e ottimismo!»