Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato

È iniziato nel mese di febbraio 2026 l'intervento di rigenerazione e tutela del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cannillo, da sempre attenta al benessere ambientale e alla qualità della vita nel territorio di Corato.L'operazione di quest'anno si presenta particolarmente articolata e mirata, con azioni di tipo specialistico volte a contrastare le patologie che nel tempo hanno colpito diverse specie arboree presenti in piazza. Le condizioni di sofferenza delle piante sono il risultato di molteplici fattori accumulatisi negli anni, rendendo in alcuni casi necessarie potature più incisive per favorire il recupero e la salvaguardia degli esemplari.I lavori sono affidati all'azienda Garden Service, che con competenza tecnica e attenzione sta operando per preservare e valorizzare il patrimonio verde esistente, autentico "tesoretto" naturale capace di ossigenare e dare decoro ad uno degli spazi più rappresentativi della città.Un patrimonio purtroppo limitato, che richiede oggi un impegno ancora maggiore per garantirne la sopravvivenza e la continuità nel tempo, affinché le piante possano continuare a offrire benefici ambientali, salute e bellezza alla comunità.L'intervento avrà una durata di circa una settimana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. La Fondazione Cannillo ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli inevitabili disagi alla viabilità nelle ore mattutine.