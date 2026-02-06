Caserma vigili del Fuoco Corato
Caserma vigili del Fuoco Corato
Vita di Città

Conclusi i lavori di manutenzione della caserma dei Vigili del Fuoco Corato

«Ora, insieme al comando di Bari, stiamo organizzando la costruzione di una nuova caserma ex novo»

Corato - venerdì 6 febbraio 2026 11.38
Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Corato, a comunicarlo è il sindaco De Benedittis sui propri canali social.

Gli interventi hanno interessato sia gli esterni della palazzina sia il garage dove vengono parcheggiati i mezzi dei Vigili del Fuoco. In particolare, sono state sostituite le serrande, rialzato il livello del pavimento e rifatto il pavimento industriale per prevenire allagamenti in caso di pioggia. Inoltre, la cisterna della struttura è stata collegata all'acquedotto pugliese, garantendo così un approvvigionamento idrico più sicuro e costante.

«Si tratta di un lavoro importante - ha dichiarato il sindaco - con cui abbiamo voluto dare una risposta concreta in termini di riqualificazione. Ora, insieme al comando di Bari, stiamo organizzando la costruzione di una nuova caserma ex novo, che sarà altrettanto funzionale».
