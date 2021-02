Lavoro e Sicurezza Srl, inclusione e integrazione sociale

Educative tese a potenziare le abilità comunicative, attraverso laboratori tecnologici, linguistici, di scolarizzazione e attività funzionali all'espletamento di quanto necessario alla vita quotidiana.

Psicomotorie con attività fisioterapica e di riabilitazione motoria singola e di gruppo.

Conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di visite guidate, nelle quali, gli ospiti sperimentano e migliorano il loro grado di autonomia.

Ludico-ricreative, durante il periodo estivo, con l'ausilio di una piscina esterna.

Servizio Mensa;

Servizio di Trasporto.

La società "Lavoro e sicurezza srl" ha strutturato e organizzato il Centro Sociale Polivalente Multifunzionale per diversamente abili "San Giuseppe", presente sul territorio di Giovinazzo, come risposta quotidiana ai bisogni di autonomia ed integrazione sociale degli utenti diversamente abili dai 6 ai 65 anni (art.105 r.r. 4/07), offrendo servizi diversificati in continuo ampliamento, in spazi adeguatamente strutturati e con personale qualificato idoneo a favorire il processo di crescita e di integrazione sociale di persone diversamente abili.Tutte le attività offerte sono coordinate ed organizzate con il supporto di educatori e tutor specializzati al fine di sviluppare e migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità di appartenenza.Secondo un programma definito gli ospiti del Centro sono impegnati in attività:Occupazionali con laboratori artistici, scenografici, pittorici, musicali, ludico teatrali, orto-terapici ed ergo-terapici.Seguendo la pagina Facebook "Centro sociale polivalente per diversamente abili "San Giuseppe" @centrosocialesangiuseppegiovinazzo potrete conoscere i progetti in essere e le attività in programma.Inoltre gli ospiti del centro possono usufruire di due servizi fondamentali, offerti dalla Lavoro e Sicurezza srl:La Lavoro e Sicurezza srl, in qualità di ente gestore, accreditato dalla Regione Puglia, offre le attività e i servizi presenti all'interno del Centro Sociale Polivalente Multifunzionale per diversamente abili "San Giuseppe" , con la possibilità di accedere ai Buoni di Servizio per anziani e disabili con contributo economico a carico della Regione in base alla fascia Isee del richiedente.La coordinatrice della struttura, la dott.ssa Pennelli, sarà a disposizione per comunicarvi tutti gli adempimenti necessari per l'accesso al servizio e per fornirvi informazioni più dettagliate, previo appuntamento da poter richiedere ai seguenti riferimenti:Tel. 080 3942452Cell. 349 5782189 - 347 4060434email: info@centrosangiuseppegiovinazzo.itsede: Via Vittorio Veneto, 30 - Giovinazzo(Ba)sito web: www.centrosangiuseppegiovinazzo.it canale social: facebook @centrosocialesangiuseppegiovinazzo