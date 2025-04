Florovivaismo d’eccellenza: ricerca personale per 20 nuove figure a Canosa di Puglia

preparazione delle piante per la vendita

cura quotidiana delle piante

pulizia e ordine degli spazi di lavoro

Riconosciuta come punto di riferimento nel settore florovivaistico, l'azienda Caporalplant - con sede a Canosa di Puglia – è alla ricerca di 20 nuovi addetti da inserire all'interno della squadra di lavoro.Con una superficie produttiva di 120 ettari suddivisi tra pieno campo, serre e zone d'ombra, oltre a tutto lo spazio dedicato alla logistica, l'azienda vanta una produzione annua di oltre 3 milioni di piante, simbolo dell'eccellenza florovivaistica made in Italy. Le sue radici affondano in una lunga tradizione familiare, tramandata di generazione in generazione, che si rinnova costantemente grazie all'adozione di metodi innovativi nelle tecniche di coltivazione.Caporalplant si interfaccia con il mercato nazionale e internazionale: le piante raggiungono oltre 30 paesi in tutto il mondo, supportate da una logistica efficiente e un attento controllo qualità garantito da manodopera specializzata e mezzi all'avanguardia. Il risultato è un prodotto curato in ogni fase, dalla coltivazione alla consegna, che risponde agli standard più elevati del settore.Le figure ricercate si occuperanno di:Si richiedono precisione, manualità e buone capacità di lavoro in squadra. Saranno considerate un plus l'esperienza - anche minima - nel settore florovivaistico o in attività analoghe.Il contratto offerto è full time a tempo determinato, secondo il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro il 3 maggio 2025, contattando i numeri 0883614711 - 0883615206, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 14:30-17:00. È possibile inviare le candidature anche via email all'indirizzo job@caporalplant.com