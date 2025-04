Jobs Act, Precariato, Sicurezza, Cittadinanza: i Referendum al centro del dibattito a Corato

Martedì 15 Aprile alle ore 18:30, presso la sede della CAP 70033 - Casa della Politica Corato, situata in Via Monte di Pietà 55, la sezione locale del Partito della Rifondazione Comunista "A. Gramsci" organizza un incontro informativo aperto al pubblico. L'obiettivo dell'incontro è presentare e discutere i cinque quesiti referendari che saranno sottoposti al voto l'8 e il 9 giugno.I cinque quesiti referendari riguardano:Quattro quesiti sul lavoro:Il primo chiede l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotta dal Jobs Act.Il secondo mira alla cancellazione del tetto all'indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese.Il terzo è focalizzato sull'eliminazione di alcune norme relative all'utilizzo dei contratti a termine, con l'intento di ridurre la precarietà lavorativa.Il quarto interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Un quesito sulla cittadinanza:Il quinto referendum abrogativo propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia necessari per poter richiedere la concessione della cittadinanza italiana.L'evento vedrà l'introduzione di Andrea Mastrototaro, segretario cittadino locale del PRC, e l'intervento di Vittorio Ventura, coordinatore regionale della rete della conoscenza Puglia e dottorando in sociologia del lavoro, che illustrerà nel dettaglio i vari punti referendari.