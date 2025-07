Annuncio di lavoro: opportunità per sarte specializzate

una sarta campionarista

un'addetta alla macchina lineare

Una nuova opportunità lavorativa arriva dal mondo dell'alta moda e della sartoria. La storica azienda Frank Confezioni di Minervino Murge, attiva da più di quarant'anni nella realizzazione di capi di abbigliamento femminile, è attualmente alla ricerca di:La figura richiesta deve possedere comprovata esperienza nel confezionamento di capi leggeri da donna: si richiede precisione, sensibilità estetica e grande cura per i dettagli.Si tratta di un ruolo fondamentale all'interno del processo creativo e produttivo dell'azienda, che punta sulla qualità artigianale e sull'eccellenza del Made in Italy e che ha collezionato, nella sua storia, importanti collaborazione con griffe rinomate, con creazioni che hanno calcato prestigiose passerelle di alta moda.La sede di lavoro è in zona Minervino Murge.Per maggiori informazioni o per candidarsi, è possibile contattare il numero 3291118248.