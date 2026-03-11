Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città

Si terrà il 15 marzo alle ore 10:00 presso la Sala Ricevimenti Sempione l'incontro promosso da Corato Connect, aperto gratuitamente a tutti i titolari di partita IVA di Corato. L'evento nasce con l'obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale attraverso un momento di networking informale, pensato per favorire lo scambio libero di idee, esigenze e progettualità. Durante un rinfresco conviviale, professionisti e imprenditori potranno conoscersi, confrontarsi e avviare collaborazioni concrete e di immediato realizzo sul territorio.L'iniziativa punta a promuovere una cultura imprenditoriale basata su innovazione, collaborazione e coesione reale tra le attività locali.Nel corso dell'incontro sarà inoltre sancita la partnership tra Corato Connect e Confesercenti Corato, con l'obiettivo di rafforzare e rendere ancora più capillari i servizi a supporto degli associati.L'evento è gratuito, per la partecipazione basterà indicare il numero di partecipanti compilando il form a seguire.L'evento è aperto a tutti i possessori di partita iva.