Le immagini del disastro ferroviario in una fiction, protestano i parenti delle vittime

Esigenze di scenografia che non tengono conto della sensibilità di alcuni telespettatori, in particolare di quelli che, rivedendo alcune immagini nella fiction riscoprono un dolore mai sopito.È accaduto che nella serata di ieri, su Rai 1, è andata in onda una puntata della fiction "Doc Nelle tue mani", il cui protagonista è l'attore Luca Argentero, in cui si narrava di un incidente ferroviario e delle fatiche dei medici del reparto di medicina interna per rispondere all'emergenza. Nella fiction la notizia dell'incidente ferroviario viene diffusa da un telegiornale: il tg utilizza le immagini di repertorio della tragedia del 12 luglio 2016 avvenuto sulla tratta Andria - Corato.Immagini che il nostro territorio conosce perfettamente e che acuiscono il dolore di una ferita mai rimarginata. La scelta di utilizzare quelle immagini nella fiction non è stata gradita dai parenti di alcune delle vittime della tragedia che hanno protestato.In particolare, Daniela Castellano che è presidente dell'associazione Astip ha lamentato l'inopportunità di tale scelta."Vedere in prima serata delle scene del disastro, ci ha lasciati senza respiro..." si legge sulla pagina dell'associazione."Dopo ore e ore di processo, di giornate trascorse in udienza per avere giustizia, ancora una volta siamo costretti a rivivere quel giorno, che ha segnato indelebilmente tutte noi 23 famiglie per sempre. Sono immagini che fanno male al cuore... Occorreva mettere quelle immagini?" stigmatizzano.La foto di apertura è ripresa dalla pagina Astip.