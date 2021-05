“Le Mamme del Mondo” sfilano a Bari con la FIDAPA di Corato

A pochi giorni dalla Festa della Mamma, ripartono gli eventi e la progettualità in ambito sociale, culturale ed educativo della sezione coratina della FIDAPA BPW Italy, la Federazione Internazionale Donne Arti Professioni ed Affari. Partner dell'iniziativa "Le Mamme del Mondo", giunta alla sua quinta edizione e promossa dall'associazione europea TraciaLand, la FIDAPA Corato suggella questa nuova stagione di interventi, collaborando con gli stakeholder che nelle diverse annualità hanno preso parte all'iniziativa di integrazione e promozione culturale.Domenica 16 maggio, alle ore 16.30, infatti, sarà possibile assistere al flashmob presso il Molo Sant'Antonio di Bari, che prevede una ricca e colorata sfilata delle Mamme del Mondo indossando i propri abiti tradizionali, raccontando usi, costumi e storie della propria terra e delle proprie radici, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19."L'unione fa la forza", motto scelto dalla Presidente Tracialand - Monica Irimia - promotrice dell'iniziativa, volta a sottolineare come l'unità di intenti e la sinergia tra enti, comunità, istituzioni e terzo settore possa continuare a manifestarsi come forte polo educativo e culturale, in un periodo di crisi sociale come quello attuale. Un viaggio immaginifico, come racconta la FIDAPA sezione di Corato, da anni attenta e vicina alla valorizzazione della figura femminile a tutto tondo, che celebra il ruolo della donna, delle sue sfumature e delle sue declinazioni territoriali, crogiolo di folklore e di narrazione da altri mondi.L'evento-flashmob sarà condotto con la partnership di:Tavole Magiche col Libro "Storie di Libertà " di Franco Minervini; FIDAPA BPW Italy sez. di Corato; Coop Aliante; -Scuole diffuse in Puglia;Approdo Urbano.