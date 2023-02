Le opere di Gianluca Vernice in un'esposizione al Liceo Artistico Stupor Mundi

L'artista Gianluca Vernice presenta la sua mostra "Il Volto e l'anima", all'interno del Liceo Artistico Stupor Mundi di Corato, che ha frequentato da adolescente.A partire dal 6 febbraio, nelle ore pomeridiane, sarà possibile con ingresso gratuito, visionare le opere del Vernice nei corridoi della scuola.Gianluca è il fulgido esempio di come la Sindrome di Asperger non sia un limite alle capacità e all'estro dell'individuo, ma un punto di forza e un tratto distintivo da cui partire.Il coinvolgimento dell'artista nella mostra delle opere prodotte nel periodo dei suoi studi accademici non è casuale ma nasce da una peculiarità insita nella suo particolare percorso scolastico ed evolutivo che testimonia, con singolare efficacia, quanto nonostante le difficoltà in ordine a specifiche problematiche caratteriali e relazionali, grazie al costante affiancamento di tutti i docenti (curriculari e specializzati), e i compagni che lo hanno conosciuto durante la sua presenza nella nostra scuola, egli abbia potuto raggiungere traguardi davvero gratificanti, giungendo ad acquisire una completa autonomia artistica attraverso l'uso del mezzo espressivo a lui più congeniale: la pittura.La mostra che si propone vuole testimoniare, attraverso un percorso evolutivo ed espressivo dell'artista, quanto il supporto soprattutto psicologico, didattico ed umano che Gianluca ha trovato nella nostra scuola, gli abbia permesso, nel prosieguo degli studi, di acquisire anche fiducia nei propri mezzi e capacità introspettive, tanto da potersi ritagliare un preciso, inequivocabile e originale profilo artistico con il quale imprime carattere ed unicità alle sue opere.L'arte di Gianluca mette a fuoco precise tematiche trattate con un linguaggio "crudo", "espressivo" e "autentico", al di fuori di ogni mediazione formale, esattamente come è nelle corde della sua personalità.Ciò premesso il sottoscritto docente referente propone al D.S. di questo Istituto scolastico quanto segue:Inaugurazione ore 19:00 del 06/02/2023Chiusura ore 19:00 del 21/02/2023Orari per le visite: 17:30 - 19:30 dal lunedi al venerdi