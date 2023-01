Le scuole dell'Infanzia "Belvedere" e "Polivalente" organizzano "La Notte Bianca delle Storie"

Giovedì 12 gennaio, alle ore 19, presso il plesso Polivalente, si rinnova il tanto atteso appuntamento con la, manifestazione dedicata ai più piccoli, ideata dalle Scuole dell'Infanzia Belvedere e Polivalente.Un'atmosfera magica, lontana dalla routine, un bel modo per la Scuola di interagire con il territorio cittadino, offrendo un locus ludi dedicato alla lettura e all'ascolto di storie e fiabe care ai bimbi e ai più grandi.L'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi" dà così il via ai consueti incontri mensili di lettura che si terranno nelle biblioteche scolastiche, assertore convinto che la lettura fin dalla tenera età sia di grande beneficio per l'apprendimento del bambino e del ragazzo.