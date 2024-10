Crescono le iscrizioni ai servizi scolastici per un’istruzione inclusiva e di qualità

Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2024/2025, si registra un significativo aumento nelle iscrizioni ai servizi scolastici, rispettivamente gestiti dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alle Politiche Educative, in capo agli asseri Felice Addario e Beniamino Marcone e diretti dal Dirigente Emanuele Università. Questi servizi, fondamentali per garantire il diritto all'istruzione e il supporto alle famiglie, hanno visto una risposta positiva e crescente da parte della comunità.L'assistenza specialistica, destinata agli alunni con disabilità, è già attiva dal 23 settembre scorso. Quest'anno si contano 152 beneficiari, in crescita rispetto allo scorso anno, che saranno affiancati da personale educativo specializzato. Questo servizio è un sostegno essenziale per garantire che tutti gli studenti possano affrontare il percorso scolastico nelle migliori condizioni possibili, ricevendo il supporto necessario per il loro sviluppo educativo e personale.Il servizio mensa, che è entrato in funzione oggi, 1 ottobre 2024, ha registrato 904 iscrizioni, in linea rispetto al 2023. Il numero di partecipanti riflette l'importanza di questo servizio per le famiglie, che consente agli alunni di ricevere pasti equilibrati e adeguati durante la giornata scolastica.Anche il servizio trasporto è iniziato oggi, 1 ottobre 2024, con 167 iscritti. Le iscrizioni sono 167 ed evidenziano una crescita nel numero di alunni che usufruiranno di questo servizio rispetto allo scorso anno. Il trasporto scolastico è cruciale per garantire l'accesso alla scuola agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado, nonché ai bambini della Scuola dell'Infanzia Statale "Torre Palomba" e "Madonna Pellegrina".L'aumento delle iscrizioni a tutti i servizi scolastici sottolinea una sempre maggiore partecipazione delle famiglie e un crescente impegno da parte delle istituzioni nel garantire un'offerta completa e inclusiva per gli studenti. I servizi di assistenza specialistica, mensa e trasporto si confermano come pilastri essenziali per assicurare il benessere e la qualità dell'istruzione per tutti gli alunni.L'inizio di questo nuovo anno scolastico rappresenta un segnale di crescita e di attenzione verso le esigenze di tutti gli studenti, con un'attenzione particolare all'inclusione e all'equità nell'accesso ai servizi.