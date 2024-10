Il tempo di un caffè: la 5^D della "Arbore" di Corato si ritrova dopo 54 anni

C'è un filo invisibile che il tempo non riesce a spezzare. Un legame che attraversa anni, vite, distanze. È il filo che ha riportato insieme, dopo 54 anni, dodici alunne della 5^D della scuola "Giuseppe Arbore" di Corato, anno scolastico 1969/1970. Una classe guidata dalla mano dolce e ferma della maestra Antobenelia Citro, che ha ritrovato Benedetta, Marisa, Concetta, Grazia, Angela e tutte le piccole scolare ora diventate donne.

Quella classe, un tempo ricca di risate e sogni, si è ritrovata intorno a un tavolino di caffè. Dodici di loro hanno risposto "presente" all'appello, E lì, tra tazzine e biscotti, si raccontano le vite che sono state e quelle che, forse, ancora saranno.

Alcune, dopo la quinta elementare, non si sono più visti. Le strade si sono divise, seguendo i sentieri imprevedibili della vita. C'è chi ha viaggiato, chi è rimasto, chi ha costruito famiglie, chi ha inseguito carriere. Ma oggi, al tavolino di quel bar, sono di nuovo quelle bambine, con gli occhi di allora e qualche ruga in più.

Tante parole su ciò che è stato e, con tenerezza, di ciò che ancora sarà. Perché, anche dopo 54 anni, il futuro continua a essere una promessa e la nostalgia si mescola ai sogni. Si sorride ricordando il primo giorno di scuola, i grembiuli inamidati, il calore di quei giorni semplici e veri.

E mentre il sole inizia a calare, uno di loro sussurra: "Chissà dove saremmo se non ci fossimo persi per strada." Ma forse, non importa. La VD è di nuovo insieme e il passato, per un attimo, si fa presente.

Il tempo di un caffè. E la vita continua.