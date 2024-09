La Caritas di Corato raccoglie materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

La Caritas cittadina di Corato, in collaborazione con le parrocchie e alcune attività commerciali della città, promuove l'annuale raccolta di materiale scolastico da donare a bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà socio-economica. L'emergenza educativa è uno degli aspetti che costantemente i volontari Caritas riscontano nelle conversazioni con i propri assistiti e, insieme a ciò, vi è la certezza che la scuola, la formazione culturale e professionale siano gli strumenti migliori per offrire ad ogni persona la possibilità di essere cittadini liberi, consapevoli e responsabili.Pertanto, insieme all'avvio del servizio di doposcuola, viene riproposta l'annuale raccolta di materiale scolastico che purtroppo, per molte famiglie coratine, si presenta come una spesa onerosa e difficile da sostenere.Quest'anno l'iniziativa ha incontrato il supporto di alcune attività commerciali cittadine, oltre ad aver ricevuto il Patrocinio del Comune di Corato. Chi volesse donare matite, quaderni, zaini, penne, colori, gomme e qualsiasi altro oggetto di cancelleria potrà consegnarlo nelle parrocchie di Corato o acquistarlo presso le attività aderenti, dove sarà presente un apposito spazio per riporre tali oggetti.​L'idea è quella di promuovere una sorta di caffè sospeso per la formazione scolastica, sostenendo così la crescita delle generazioni future. Nelle parrocchie sarà possibile donare anche oggetti usati ma in perfette condizioni, nell'ottica della condivisione e del riuso. Ancora una volta la Caritas si appella al grande senso di solidarietà dei coratini, con la certezza che ogni piccolo gesto può fare la differenza, nel presente e per il futuro.