Ripartono le attività musicali all'Istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" di Corato

A partire da lunedì 16 ottobre e a seguire per tutto il mese di ottobre e di novembre, riprendono le attività musicali all'Istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" con un ricco cartellone di eventi organizzati dall'Associazione AlterAzioni.Vincitori del bando nazionale Siae Perchicrea 2023, l'associazione biscegliese, dopo la pausa estiva e dopo la prima fase di inizio di anno scolastico, riavvia il programma di formazione per le scuole avviato nello scorso mese di dicembre 2023.Tanti gli appuntamenti in programma che arricchiranno la formazione degli studenti dell'istituto con modalità e progettualità differenti sia per i diversi ordini dell' istituto comprensivo, sia per varietà delle proposte che saranno presentate.In programma tre differenti laboratori per la primaria, la scuola media e uno specifico per la scuola media ad indirizzo musicale.Tanti gli artisti coinvolti per introdurre il giovane pubblico all'ascolto dei diversi generi musicali, dalla world music al jazz, dalla musica classica all'opera lirica. Il progetto punta a un coinvolgimento consapevole e attivo degli studenti che in questa fase del progetto si cimenteranno, anche grazie alle diverse attività laboratoriali, nella produzione di performance accompagnati da musicisti ed esperti del settore.Per i più piccoli si completa il percorso avviato negli scorsi mesi con gli incontri dedicati alle favole in musica e ai racconti di musicisti famosi del passato attraverso l'ascolto attivo delle loro opere.Per i ragazzi del corso musicale un laboratorio di musica jazz ideato e interamente calibrato per i livelli degli studenti che saranno esecutori di standard e composizioni originali sollecitati da un approccio ispirato alle più recenti metodologie d'insegnamento che puntano all'apprendimento partecipato attraverso le arti performative.Il ricco patrimonio della musica italiana diventa protagonista con melodie e strumenti tipici della nostra tradizione con un progetto inedito come "Visioni di ieri e di oggi", già proposto dal quintetto a corde AlterAzioni in location di alto profilo come il Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma per la Rassegna "Etru di Sera" e che, grazie a questo bando, potrà essere presentato anche agli studenti del "Tattoli - De Gasperi".Si prosegue con il cinema e le colonne sonore declinate per fasce di pubblico diverse e, in occasione dell'anno pucciniano la possibilità di assistere a una vera e propria opera lirica, l'opera in un atto "Suor Angelica", che, grazie alla convenzione con il Politeama Italia di Bisceglie, porterà a teatro i giovani studenti per farli vivere un'esperienza unica facendoli assistere sia al montaggio dell'opera che alla sua realizzazione finale.Per concludere, ancora una volta protagonisti i bambini, con uno studio su una vera e propria operina di repertorio che li vedrà partecipi come attori e cantori.Un programma ricco e diversificato che rappresenta una grande opportunità per gli studenti e per l'intera comunità del "Tattoli-De Gasperi", certamente orgogliosi di questa esperienza unica in quanto vincitori, a livello nazionale, di un bando così prestigioso."L'arte, e la musica in modo particolare rappresentano una grande opportunità formativa per tutti, particolarmente per i più giovani. La scuola, con le sue risorse, fa quello che può, poter sviluppare programmi così complessi e articolati in forma totalmente gratuita e a beneficio di un uditorio così numeroso, rappresenta un'occasione unica per un'istituzione scolastica come la nostra.Siamo grati all'associazione Alterazioni per il lavoro egregiamente svolto sino a questo momento, personalmente sono altresì grata a tutto il corpo docente che sta rispondendo in maniera entusiastica a questa opportunità. La gioia dei nostri studenti è palpabile a ogni intervento dei maestri.Siamo ansiosi di vivere questa seconda parte del progetto con il ricco programma che va a completarlo".Con queste parole la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria De Simone ha commentato le prossime attività in programma, rinnovando i sentimenti di soddisfazione nei confronti della Associazione AlterAzioni e dei suoi maestri, per quanto si sta realizzando.