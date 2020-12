Legge anti-aborto e diritti umani, l'AEDE incontra l'Europa

Luisa Berardi , componente della sezione AEDE "Pia Olivieri";

, componente della sezione AEDE "Pia Olivieri"; Vittoria Rubini , componente della sezione giovanile AEDE, studentessa Erasmus a Wroclaw;

, componente della sezione giovanile AEDE, studentessa Erasmus a Wroclaw; Gianluca Olcese , Direttore della Società Dante Alighieri – Comitato di Breslavia (Wroclaw);

, Direttore della Società Dante Alighieri – Comitato di Breslavia (Wroclaw); Piotr Krajewski , dottorando in giurisprudenza e governance europea presso l'Università di Amsterdam, master in "European Law" presso il College of Europe di Bruges;

, dottorando in giurisprudenza e governance europea presso l'Università di Amsterdam, master in "European Law" presso il College of Europe di Bruges; Martina di Gaetano , Dott.ssa in giurisprudenza, master in "International Relations and Diplomacy" presso il College of Europe di Bruges;

, Dott.ssa in giurisprudenza, master in "International Relations and Diplomacy" presso il College of Europe di Bruges; Agata Andreetto, Dott.ssa in relazioni internazionali - affari europei, corrispondente del periodico Brussels Morning.

Il prossimo, alle ore, l'"Association Européenne des Enseignants () 'Pia Olivieri' di Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi", invita la cittadinanza ed in particolare i più giovani, a partecipare ad una conferenza online dal titolo "".L'incontro, volto a favorire una più approfondita conoscenza dell'Unione Europea, verterà sull'attuale contesto politico polacco e sul movimento di protesta "Ogólnopolski Strajk Kobiet" (Sciopero di tutte le donne della Polonia). Durante l'iniziativa saranno accuratamente analizzate le posizioni assunte dalle istituzioni europee con cenni agli strumenti giuridici a disposizione dell'UE per promuovere il rispetto dei diritti umani e dei valori di cui si fa portatrice. L'incontro sarà presentato e moderato da alcuni membri della sezione giovanile AEDE.In qualità di relatori interverranno:Per partecipare all'incontro non sarà necessario scaricare alcuna app per videoconferenze.Il link per accedere al webinar sarà disponibile il 7 dicembre sulla pagina Facebook dell'associazione: https://www.facebook.com/AEDEsezionePiaOlivieri