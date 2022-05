Lunedì pomeriggio i funerali di Manuela Lamonaca

Le esequie di Manuela Lamonaca, la 32enne coratina deceduta per le conseguenze di un raro tumore al cervello che l'aveva colpita, si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 23 maggio. I funerali sono previsti a Trani, nella parrocchia di San Magno, e non più a Corato come in un primo momento annunciato dai familiari.La cerimonia avrà inizio alle ore 15:30 e la salma, al termine, sarà condotta in via Umberto I davanti alla sede del centro estetico della sfortunata donna.riposerà nel cimitero comunale di Margherita di Savoia.