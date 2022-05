Sono in peggioramento le condizioni di salute di Manuela Lamonaca, la giovane mamma di 32 anni e titolare di un centro estetico a Trani, che nel 2019 ha scoperto di avere una rara forma di tumore al cervello. La donna dovrà effettuare un ulteriore tentativo di cura presso una struttura di Milano, come riferiscono amici e parenti tramite i gruppi di sostegno su Facebook. «Dobbiamo giocarci l'ultima carta a disposizione, cioè Milano. Per questo adesso mi vedo costretto a chiedere l'aiuto di tutti quanti vogliano partecipare nel contribuire alle spese che andremo a sostenere», scrive il papà.La storia di Manuela comincia a gennaio 2021 quando casualmente le viene diagnosticato un raro tumore al cervello. Due settimane dopo viene operata dal Prof. Di Meco e la sua equipe e da allora la donna ha intrapreso una cura con annessi particolari esami sistematici mensili e trimestrali di controllo, oltre ad altre spese (già in parte affrontate) per fisioterapia, logopedista, spostamenti, alloggio ecc. a totale suo carico, impossibile da sostenere in autonomia. Per tale motivo fu avviata una raccolta fondi chiamata "Davide contro Golia". Anche il sindaco Amedeo Bottaro, a marzo scorso, accolse la giovane nel suo ufficio a Palazzo di Città affinché parlasse ai suoi concittadini, avendo bisogno davvero di un gran sostegno.Ad oggi questa cura non ha dato i risultati sperati ed è quindi importante che chiunque possa continui a donare, facendo sentire la propria vicinanza a Manuela. «Che dire, aiutiamo Manuela, seppur dovesse essere l'ultimo tentativo. Non smettiamo di sperare e pregare. Questo è un momento cruciale, è importante intervenire», è l'ancorato appello di amici e familiari.Per donare attraverso la raccolta su gofundme è possibile cliccare qui. Si può partecipare alla donazione anche attraverso un bonifico utilizzando questi dati:IBAN: IT51V0760104000001022635591Poste ItalianeIntestato a: Manuela LamonacaCausale: Manuela alias BiancoImperiale (Davide contro Golia).