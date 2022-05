Il cuore di Manuela Lamonaca, la giovane donna coratina malata di cancro, ha smesso di battere nella mattinata di domenica 22 maggio. Titolare di un centro estetico a Trani, aveva 32 anni.La sua vicenda umana ha portato ad una mobilitazione delle comunità di Corato e Trani ma non solo: nel gennaio 2021 le è stato diagnosticata una rara forma di tumore al cervello. L'intervento chirurgico effettuato solo due settimane più tardi dal professor Di Meco ha attutito l'avanzata del male ma le condizioni di Manuela, nelle ultime settimane, erano peggiorate tanto che nei giorni scorsi gli amici della donna hanno rilanciato la campagna di raccolta fondi avviata per supportare la 32enne nelle spese da sostenere per le terapie (link all'articolo) . Un ulteriore aggravamento del quadro clinico ha portato purtroppo al decesso.