Vi teniamo d’occhio: cinque telecamere e 60 sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti

È di pochi giorni fa un video pubblicato sulle diverse piattaforme social dal, in cui vengono mostrate le immagini catturate e gli obiettivi raggiunti negli ultimi mesi del 2025 riguardo il problema ambientale dell'abbandono dei rifiuti.: un risultato significativo concretizzato negli ultimi mesi e che fa ben sperare sul futuro comportamento dei cittadini.Il programma "", promosso da SANB in collaborazione con le polizie locali e i Comuni di Corato, Bitonto, Ruvo e Terlizzi, è stato ideato per contrastare efficacemente il problema dell'abbandono dei rifiuti, attraverso sanzioni penali previste dal decreto-legge 116/2025.L'installazione di telecamere nascoste in grado di individuare i responsabili di questi atti illeciti grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha permesso di catturare immagini che non lasciano alcun dubbio: sacchetti di spazzatura, elettrodomestici o oggetti abbandonati che ben raccontano una piaga ambientale che persiste nel tempo. La nitidezza delle immagini mostra frequentemente sacchetti di spazzatura gettati da auto in corsa o lasciati in fretta agli angoli o ai lati delle strade, o addirittura oggetti o materiali ingombranti abbandonati, soprattutto nelle zone periferiche, che sembrano essere quelle maggiormente a rischio.L'operato della Polizia Locale è preesistente e di lunga data: se le cinque telecamere con intelligenza artificiale risalgono ad agosto, è in piedi da anni un importante lavoro di controllo con telecamere e fototrappole finanziate dal Comune di Corato, e in collaborazione con i«Il fine ultimo non è la multa, ma far capire che ogni angolo della nostra città è come un pezzo della nostra casa, e come tale va tutelato», ha scritto il consigliere Di Bartolomeo. «Grazie all'Ispettore Lello Leone, a tutti gli agenti della Polizia Locale di Corato e agli operatori SANB che ogni giorno con impegno lavorano per una Corato più pulita e rispettosa dell'ambiente. A noi cittadini il compito di chiedere il massimo dal comportamento nostro e di chi ci sta a fianco».Nei prossimi mesi si valuterà di aumentare i dispositivi di ripresa in base alle somme a disposizione degli enti preposti.