Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti

Uno degli esempi tangibili di inciviltà che continua a dilagare nel nostro territorio è l', soprattutto in zone periferiche di Corato. A limitare questo problema il "" (Decreto‑legge 8 agosto 2025, n. 116) ideato per contrastare efficacemente i danni ambientali: la misura inasprisce le pene per la gestione illecita dei rifiuti, introduce sanzioni più severe per chi traffica o smaltisce impropriamente materiali pericolosi e prevede un potenziamento degli interventi di bonifica dei siti contaminati.Il decreto, in attesa di conversione in legge, interviene anche sul Codice Penale e sulla responsabilità amministrativa delle imprese.Nel territorio coratino la collaborazione tra Polizia Locale e Sanb (Società ambientali Nord Barese) ha registrato. Le sette fototrappole di ultima generazione hanno permesso di rilevare immagini ad alta definizione, facilitando il riconoscimento di persone e veicoli.Di seguito le parole di«Su Corato al momento stiamo trattando il fenomeno dello smaltimento non differenziato ed in luoghi non consentiti avvalendoci anche del supporto di foto trappole e stiamo sanzionando diversi illeciti, le zone di abbandono sono diverse e spesso riguardano strade più periferiche, non riscontriamo gravi fenomeni, ma la nostra attività di controllo e repressione ha l'obiettivo di salvaguardare sempre di più il nostro ambiente».«Sicuramente l'attività di repressione porta ad una diminuzione dei fenomeni di abbandono, siamo all'inizio di questo percorso, ma i risultati già si iniziano a vedere. rispetto agli altri anni c'è una diminuzione dei fenomeni anche perché stiamo lavorando con progetti di sensibilizzazione nelle scuole e la differenziazione dei rifiuti sta diventando sempre più una buona abitudine».