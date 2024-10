Malcangi (Movimento Sud al Centro): "Solidarietà ai cittadini di via Bagnatoio"

"La lettera inviata dal Sindaco De Benedittis alla Autorità di Bacino è gravemente levisa degli interessi della città di Corato; essa infatti è stata palesemente inopportuna nei toni e nei contenuti".Queste le dichiarazioni di Mario Malcangi, responsabile del Movimento Sud al Centro Corato, che chiarisce la sua posizione nella nota stampa che segue."Nei toni in quanto in un atto ufficiale redatto dal primo cittadino non è tollerabile riscontrare parole e contenuti così impregnati di livore che offendono l'intera nostra comunità e gravemente ne ledono la immagine nei confronti dei destinatari della stessa (Regione, Ferrotranviarria, ecc.).Nei contenuti, la mancanza, se riconducibile al Sindaco, si può dire ancor più grave. Infatti la gravità della emergenza da affrontare imporrebbe al Sindaco l'obbligo di accogliere e valutare ( anche non condividendo i modi di realizzazione) ogni proposta tesa a risolvere un problema che limita fortemente la libertà e la sicurezza di centinaia di suoi concittadini.Ogni iniziativa, se in grado di far compiere un passo in avanti verso la soluzione del problema non può essere boicottata solo perché giunta da un Consigliere di opposizione. E' bene ricordare al Sig. Sindaco, infatti che ogni Consigliere Comunale rappresenta tutti i suoi concittadino e a maggior ragione rappresenta coloro che trovandosi in gravi difficoltà si appellano alle istituzioni per vedere riconosciuti i loro diritti.Per cui ogni Consigliere che svolge la sua attività non interviene a "titolo personale " ma opera nell'interesse di tutta la sua città. Sconcertati da tale ennesimo episodio di arroganza e superficialità della amministrazione, confidiamo che il Sindaco in primis voglia instaurare un dialogo costruttivo con tutti (anche con gli esponenti della opposizione), con il solo intento di vedere realizzata una soluzione, anche temporanea, che mitighi quanto più possibile i gravi disagi che quotidianamente stanno affrontando gli abitanti della zona di via Bagnatoio.Confidiamo inoltre che resti confinata quanto più possibile la smania di primogenitura e permalosita' che contraddistingue l'agire dell'amministrazione De Benedittis".