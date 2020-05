“Mamma, che dono!”, Adisco celebra mamme e piccoli donatori di cordone ombelicale

Social Video 7 minuti Mamma che dono, Adisco celebra i donatori di cordone ombelicale

Anche quest'anno, in occasione della festa della mamma, Adisco Corato ha voluto celebrare i piccoli donatori di sangue cordonale e le loro mamme attraverso la consegna dei diplomi di "donatore fin dalla nascita".«L'emergenza sanitaria in corso non ci ha fermate! - ha dichiarato la presidente Luisa Belsito - Non potendo organizzare la tradizionale iniziativa in collaborazione con il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Umberto I di Corato, noi socie Adisco abbiamo pensato di coinvolgere tutte le mamme che, nell'ultimo anno, hanno partorito nel nosocomio coratino e donato il sangue cordonale, chiedendo loro di inviarci una foto del loro piccolo donatore».È nato così "Mamma, che dono!", un video con il quale celebrare i nostri piccoli donatori e le loro mamme.«Abbiamo pensato anche ad un piccolo dono per tutte le donne diventate mamme in questi due mesi e, nonostante abbiano partorito senza il calore e l'affetto dei propri familiari, non hanno rinunciato a donare il sangue del cordone ombelicale», ha aggiunto la presidente Adisco Corato, senza dimenticare di ringraziare i nostri "nuovi supereroi", tutti coloro che in questo periodo in cui l'emergenza ha tenuto fuori dai reparti tutti gli affetti dei pazienti, hanno dovuto sostituirsi a mamme, papà, mariti, compagni ed amici, "adottando" le mamme ed i loro cuccioli.