Tombolata in ospedale festa e riflessione sull'importanza del dono

Sabato mattina, le ostetriche dell'Ospedale Umberto I di Corato hanno organizzato una simpaticissima tombolata rivolta alle mamme in attesa, alle neo mamme e alle loro famiglie.L'obiettivo dell'iniziativa era quello di vivere un momento di autentica gioia pur all'interno di un ospedale, in linea con quanto ricordato dalla dottoressa De Palma: i luoghi di cura devono prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente.Le ostetriche hanno realizzato un meraviglioso cartellone della tombola in cui a ogni numero corrispondeva un tema legato al parto e alla nascita: dall'Apgar alla valigia per il parto, dal primario fino al tema preziosissimo del dono del sangue cordonale.Proprio su quest'ultimo argomento si è aperto un intenso momento di condivisione e riflessione sull'importanza del dono, un gesto semplice ma capace di salvare vite.L'impegno del personale è supportato da un eccellente risultato: Corato si conferma al primo posto in Puglia per le donazioni di sangue cordonale da oltre cinque anni. Questo primato è reso possibile grazie all'impegno instancabile del primario Michele Ardito, delle ostetriche e delle infermiere dell'ospedale, che si dedicano gratuitamente alla diffusione di questa fondamentale cultura del dono.Al loro fianco, come sempre, le socie ADISCO, con la loro presidente Luisa Belsito, che sostengono concretamente il reparto e che anche in questa occasione hanno donato apparecchiature necessarie.Informazione e ConsapevolezzaA coloro che hanno vinto i vari premi della tombola sono stati posti dei quesiti.Dal confronto, semplice ma intenso, si è accesa una partecipazione viva e sentita, fatta di domande, curiosità e consapevolezza. Un modo delicato e gioioso di fare informazione, creando relazione e fiducia tra il personale e le famiglie.In questo tempo di Avvento, che avvicina al Natale, la mattinata ha ricordato a tutti che ogni nascita è una promessa, ogni gesto di cura è un dono e ogni atto di solidarietà accende una luce. L'augurio per queste mamme, i loro bambini e tutti gli operatori sanitari è che il Natale possa portare serenità, speranza e gratitudine, e che la gioia condivisa oggi continui a crescere, proprio come la vita che sta per nascere.