Adisco
Adisco
Vita di Città

Tombolata in ospedale festa e riflessione sull'importanza del dono

Le ostetriche dell'Umberto I trasformano il reparto maternità in un luogo di gioia autentica, evidenziando il valore del dono del sangue e del cordone ombelicale

Corato - lunedì 15 dicembre 2025 6.40
Sabato mattina, le ostetriche dell'Ospedale Umberto I di Corato hanno organizzato una simpaticissima tombolata rivolta alle mamme in attesa, alle neo mamme e alle loro famiglie.
L'obiettivo dell'iniziativa era quello di vivere un momento di autentica gioia pur all'interno di un ospedale, in linea con quanto ricordato dalla dottoressa De Palma: i luoghi di cura devono prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente.
Le ostetriche hanno realizzato un meraviglioso cartellone della tombola in cui a ogni numero corrispondeva un tema legato al parto e alla nascita: dall'Apgar alla valigia per il parto, dal primario fino al tema preziosissimo del dono del sangue cordonale.
Proprio su quest'ultimo argomento si è aperto un intenso momento di condivisione e riflessione sull'importanza del dono, un gesto semplice ma capace di salvare vite.
L'impegno del personale è supportato da un eccellente risultato: Corato si conferma al primo posto in Puglia per le donazioni di sangue cordonale da oltre cinque anni. Questo primato è reso possibile grazie all'impegno instancabile del primario Michele Ardito, delle ostetriche e delle infermiere dell'ospedale, che si dedicano gratuitamente alla diffusione di questa fondamentale cultura del dono.
Al loro fianco, come sempre, le socie ADISCO, con la loro presidente Luisa Belsito, che sostengono concretamente il reparto e che anche in questa occasione hanno donato apparecchiature necessarie.
Informazione e Consapevolezza
A coloro che hanno vinto i vari premi della tombola sono stati posti dei quesiti.
Dal confronto, semplice ma intenso, si è accesa una partecipazione viva e sentita, fatta di domande, curiosità e consapevolezza. Un modo delicato e gioioso di fare informazione, creando relazione e fiducia tra il personale e le famiglie.
In questo tempo di Avvento, che avvicina al Natale, la mattinata ha ricordato a tutti che ogni nascita è una promessa, ogni gesto di cura è un dono e ogni atto di solidarietà accende una luce. L'augurio per queste mamme, i loro bambini e tutti gli operatori sanitari è che il Natale possa portare serenità, speranza e gratitudine, e che la gioia condivisa oggi continui a crescere, proprio come la vita che sta per nascere.
  • Adisco
  • Adisco Corato
T come TANNOIA, T come TRADIZIONE, T come TEATRO
15 dicembre 2025 T come TANNOIA, T come TRADIZIONE, T come TEATRO
Corato, adesso è crisi vera: vince il San Severo 2-1
14 dicembre 2025 Corato, adesso è crisi vera: vince il San Severo 2-1
Altri contenuti a tema
Un ciclamino per la solidarietà Adisco in piazza Associazioni Un ciclamino per la solidarietà Adisco in piazza Le volontarie dell’associazione hanno animato la piazza con un unico stand, offrendo piante di ciclamini per sensibilizzare la comunità al valore della donazione. 
Corato celebra la lettura e il valore del dono con “Intel(leggo) dunque sono” Associazioni Corato celebra la lettura e il valore del dono con “Intel(leggo) dunque sono” Una iniziativa di Adisco Corato per il Maggio dei Libri
Corato diventa ufficialmente "Comune a Sostegno dei Donatori di Vita" Corato diventa ufficialmente "Comune a Sostegno dei Donatori di Vita" Un importante riconoscimento che celebra l'impegno della comunità nella promozione dei valori di solidarietà e altruismo
L'albero dell'Adisco illumina il Natale dell'Umberto I L'albero dell'Adisco illumina il Natale dell'Umberto I Un momento di festa insieme a ostetriche, ginecologi e mamme del territorio
Adisco Corato organizza una tavola rotonda sui temi legati alla genitorialità Associazioni Adisco Corato organizza una tavola rotonda sui temi legati alla genitorialità Appuntamento il 16 novembre, alle 18:00, nella parrocchia Sacro Cuore
Maggio dei Libri: oggi a Corato la presentazione dell'albo illustrato "E se la morte fosse un bosco? Associazioni Maggio dei Libri: oggi a Corato la presentazione dell'albo illustrato "E se la morte fosse un bosco? L'incontro è organizzato dalla sezione territoriale dell'associazione Adisco
"Quando nasce una mamma”, il concorso fotografico Adisco Associazioni "Quando nasce una mamma”, il concorso fotografico Adisco Per la festa della mamma la sezione territoriale di Corato vuole celebrare ogni mamma con i loro bimbi
Adisco Corato, donazioni al nosocomio cittadino per il decennale dell'associazione Associazioni Adisco Corato, donazioni al nosocomio cittadino per il decennale dell'associazione Il reparto di Pediatria ha ricevuto un pc, mentre il reparto di Ginecologia l'arredo per la skin to skin
Lutto nella Polizia di Stato, è morto Gennaro Semeraro
14 dicembre 2025 Lutto nella Polizia di Stato, è morto Gennaro Semeraro
Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori
14 dicembre 2025 Il Liceo Artistico pronto ad accogliere gli studenti e genitori
A Corato la 14esima edizione del concorso letterario "Cataldo Leone " dedicato a Don Ciccio Tattoli
14 dicembre 2025 A Corato la 14esima edizione del concorso letterario "Cataldo Leone" dedicato a Don Ciccio Tattoli
San Severo-Corato, Colabella: «Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto chiamate»
13 dicembre 2025 San Severo-Corato, Colabella: «Cordate? Se ne parla, ma non ho ricevuto chiamate»
“Così parla un albero”: il viaggio sensoriale nell’olio
13 dicembre 2025 “Così parla un albero”: il viaggio sensoriale nell’olio
In via Salvi oltre 200 candelotti e droga: scattano sequestri e denunce
13 dicembre 2025 In via Salvi oltre 200 candelotti e droga: scattano sequestri e denunce
Jò a Jò: 53 anni di calore, memoria e comunità
13 dicembre 2025 Jò a Jò: 53 anni di calore, memoria e comunità
"Christmas Time ": la musica di AlterAzioni festeggia Santa Lucia a Corato
13 dicembre 2025 "Christmas Time": la musica di AlterAzioni festeggia Santa Lucia a Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.