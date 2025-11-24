Adisco
Adisco
Associazioni

Un ciclamino per la solidarietà Adisco in piazza

Le volontarie dell’associazione hanno animato la piazza con un unico stand, offrendo piante di ciclamini per sensibilizzare la comunità al valore della donazione. 

Corato - lunedì 24 novembre 2025 6.16

Ieri la piazza Cesare Battisti ha ospitato una semplice ma significativa iniziativa promossa da Adisco, che ha visto protagoniste le volontarie dell'associazione.
Con un unico stand, hanno proposto ai cittadini l'acquisto di una pianta di ciclamino, simbolo di cura e speranza.

L'evento, pur nella sua essenzialità, ha avuto un forte valore simbolico: la presenza delle volontarie e il gesto concreto della vendita delle piante hanno trasformato la piazza in un luogo di incontro e sensibilizzazione.
Ogni ciclamino acquistato è diventato un segno di partecipazione e sostegno alla missione di Adisco, che da anni si impegna a diffondere la cultura della donazione e della solidarietà.

La giornata ha dimostrato che anche con poche risorse si può creare un momento di comunità e riflessione: un piccolo stand, un gruppo di volontarie e un fiore possono diventare strumenti di consapevolezza e di vicinanza.
  • Adisco
  • Adisco Corato
Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle 23.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle 23.00
Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle 19.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle 19.00
Altri contenuti a tema
Corato celebra la lettura e il valore del dono con “Intel(leggo) dunque sono” Corato celebra la lettura e il valore del dono con “Intel(leggo) dunque sono” Una iniziativa di Adisco Corato per il Maggio dei Libri
Corato diventa ufficialmente "Comune a Sostegno dei Donatori di Vita" Vita di Città Corato diventa ufficialmente "Comune a Sostegno dei Donatori di Vita" Un importante riconoscimento che celebra l'impegno della comunità nella promozione dei valori di solidarietà e altruismo
L'albero dell'Adisco illumina il Natale dell'Umberto I Vita di Città L'albero dell'Adisco illumina il Natale dell'Umberto I Un momento di festa insieme a ostetriche, ginecologi e mamme del territorio
Adisco Corato organizza una tavola rotonda sui temi legati alla genitorialità Adisco Corato organizza una tavola rotonda sui temi legati alla genitorialità Appuntamento il 16 novembre, alle 18:00, nella parrocchia Sacro Cuore
Maggio dei Libri: oggi a Corato la presentazione dell'albo illustrato "E se la morte fosse un bosco? Maggio dei Libri: oggi a Corato la presentazione dell'albo illustrato "E se la morte fosse un bosco? L'incontro è organizzato dalla sezione territoriale dell'associazione Adisco
"Quando nasce una mamma”, il concorso fotografico Adisco "Quando nasce una mamma”, il concorso fotografico Adisco Per la festa della mamma la sezione territoriale di Corato vuole celebrare ogni mamma con i loro bimbi
Adisco Corato, donazioni al nosocomio cittadino per il decennale dell'associazione Adisco Corato, donazioni al nosocomio cittadino per il decennale dell'associazione Il reparto di Pediatria ha ricevuto un pc, mentre il reparto di Ginecologia l'arredo per la skin to skin
Un ciclamino per l’Adisco”: in piazza la solidarietà Un ciclamino per l’Adisco”: in piazza la solidarietà Appuntamento in piazza Cesare Battisti per tutta la mattinata
Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle ore 12.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle ore 12.00
Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato
23 novembre 2025 Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato
"Alto impatto " della Polizia di Stato a Corato: controllate 89 persone
23 novembre 2025 "Alto impatto" della Polizia di Stato a Corato: controllate 89 persone
Virgo Fidelis, il sindaco di Corato presente alla celebrazione nella Cattedrale di Giovinazzo
23 novembre 2025 Virgo Fidelis, il sindaco di Corato presente alla celebrazione nella Cattedrale di Giovinazzo
"Cuore di Donna " salva una vita lo  screening gratuito scopre un pericolo mortale silente
23 novembre 2025 "Cuore di Donna" salva una vita lo  screening gratuito scopre un pericolo mortale silente
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto in Puglia
22 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto in Puglia
Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn
22 novembre 2025 Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn
San Marco-Corato, Mastroviti: «Sarà una battaglia. Il nostro obiettivo è salvarci»
22 novembre 2025 San Marco-Corato, Mastroviti: «Sarà una battaglia. Il nostro obiettivo è salvarci»
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.