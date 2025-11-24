Un ciclamino per la solidarietà Adisco in piazza

Ieri la piazza Cesare Battisti ha ospitato una semplice ma significativa iniziativa promossa da Adisco, che ha visto protagoniste le volontarie dell'associazione.Con un unico stand, hanno proposto ai cittadini l'acquisto di una pianta di ciclamino, simbolo di cura e speranza.L'evento, pur nella sua essenzialità, ha avuto un forte valore simbolico: la presenza delle volontarie e il gesto concreto della vendita delle piante hanno trasformato la piazza in un luogo di incontro e sensibilizzazione.Ogni ciclamino acquistato è diventato un segno di partecipazione e sostegno alla missione di Adisco, che da anni si impegna a diffondere la cultura della donazione e della solidarietà.La giornata ha dimostrato che anche con poche risorse si può creare un momento di comunità e riflessione: un piccolo stand, un gruppo di volontarie e un fiore possono diventare strumenti di consapevolezza e di vicinanza.