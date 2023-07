Da alcuni giorni è stato pubblicato per l'editore "Radici future" il volume "Maria Diaferia. Da Corato alla Resistenza romana" del giovane ricercatore e componente del comitato di sezione ANPI di Corato Vincenzo Catalano.Il lavoro rientra nel progetto di ricerca "Vite partigiane" promosso dall'ANPI provinciale di Bari e patrocinato dall'Università degli Studi "Aldo Moro" e dalla Città metropolitana di Bari, con il partenariato della Fondazione "Rita Maierotti".Attingendo da fonti primarie, in gran parte recuperate dall'Archivio Centrale Stato di Roma e dagli archivi ANPI, Vincenzo Catalano offre non solo un ulteriore contributo sul ruolo delle donne nella Resistenza (aspetto poco studiato), ma chiarisce anche l'impegno della Resistenza coratina a Roma.Il percorso di ricerca è andato avanti non senza difficoltà, soprattutto per via del lungo periodo di restrizioni dovute al lockdown. Dichiara l'autore:"girare archivi anagrafici comunali e Statali senza potersi spostare, le videochiamate egli scambi mail con gli archivisti dell'Archivio Centrale di Stato di Roma e dell'Archivio di Stato di Bari hanno costituito gran parte dell'impegno di ricerca. Sono stati mesi faticosi quelli, a cui son seguite le prime presentazioni, una fra tutte quella alla Mostra Internazionale MERME avvenuta al Museo Civico di Bari, unica tappa in Italia della Mostra (1 feb. 2021)".È possibile prenotare le copie contattando la sezione locale ANPI di Corato.