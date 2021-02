"Mascherine Mascherate", prorogata la scadenza del concorso

A causa delle avverse condizioni meteo dello scorso week end, la Pro Loco Quadratum Corato di intesa con l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Corato comunicano che il concorso Mascherine Mascherate viene prorogato fino alla Pentolaccia, vale a dire domenica 21 febbraio.Le modalità di partecipazione e i premi in palio restano invariati.Le votazioni delle immagini inizieranno lunedì 22 febbraio alle ore 13.00 e termineranno sabato 27 febbraio alle ore 22.00.L'iniziativa è rivolta ai giovani dai 16-35 anni.I partecipanti dovranno prenotarsi telefonicamente, chiamando al numero 080-8720861, nelle ore 09,30-12,30/18,00-21,00 o scrivere un messaggio privato alle pagine social dell'Infopoint.Le immagini verranno poi postate sui social e condivise con il pubblico che farà da giuria e potrà votare dal 22 al 27 febbraio, semplicemente con un like sulla foto gradita; nella giornata del 28 febbraio saranno proclamati i vincitori.I premi consistono in:1° Premio buono acquisto del valore di €. 100,00 presso laLibreria Ambarabacicicoco'2° Premio buono acquisto del valore di €. 80,00 pressoMiani Expert Corato3° Premio buono acquisto del valore di €. 60,00 pressoEcoteca - Sostenibile per Natura4° Premio cena per due del valore di €. 40,00 pressoRocket King5° Premio aperitivo del valore di €. 20,00 pressoLa Baguetterie Corato