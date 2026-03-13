Ospedale
Ospedale
Politica

Maxi buco Sanità: la Lega paventa il rischio chiusura ospedali, tra questi Corato

«Da notizie sempre più insistenti, a causa del maxi buco in sanità di oltre 400 milioni»

Corato - venerdì 13 marzo 2026 9.38 Comunicato Stampa
Per il maxi buco della Sanità in Puglia, la Lega paventa il rischio di chiusura degli ospedali. Sulla vicenda è intervenuto il Gruppo regionale della Lega, con una nota:

«Da notizie sempre più insistenti, parrebbero a rischio chiusura diversi ospedali pugliesi, a causa del maxi buco in sanità di oltre 400 milioni. Solo in provincia di Bari Triggiano, Monopoli, Putignano e Corato sarebbero a rischio chiusura, dichiara Fabio Romito - presidente del Gruppo Regionale - e questo per noi è inammissibile».

«Nella Bat Bisceglie, Barletta e Andria. Nel Foggiano Lucera, Cerignola e San Severo. In Salento Casarano, Galatina e Copertino. Tre ospedali sotto tiro anche nel Tarantino: Santissima Annunziata, Grottaglie e Moscati. Nel Brindisino Mesagne e San Pietro Vernotico. Non consentiremo mai che si leda ulteriormente il diritto alla salute dei pugliesi, già gravemente compromessi da una gestione ultraventennale fatta di sprechi, clientelismo e becero amichettismo. Prima di chiudere ospedale e comprimere servizi ci spiegassero come hanno gestito in questi anni i primariati, le unità operative complesse, gli incarichi nel management sanitario di vertice. Prima di ledere ancora il diritto alla salute dei pugliesi, ci spiegassero perché fino ad oggi hanno consentito che si consentissero, ai soliti noti, posizioni di privilegio e comando», dicono i Consiglieri regionali della Lega».
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • ospedale Corato
Corato porta a Trieste la “Rivoluzione Coratina”: a "Olio Capitale " cambia il racconto dell’olio
12 marzo 2026 Corato porta a Trieste la “Rivoluzione Coratina”: a "Olio Capitale" cambia il racconto dell’olio
«La mafia si può sconfiggere»: Giovanni Impastato racconta la storia del fratello Peppino
12 marzo 2026 «La mafia si può sconfiggere»: Giovanni Impastato racconta la storia del fratello Peppino
Altri contenuti a tema
Dalla scuola all’ospedale: la raccolta giochi di Mariotto raggiunge la Pediatria di Corato Vita di Città Dalla scuola all’ospedale: la raccolta giochi di Mariotto raggiunge la Pediatria di Corato La scuola Caiati–Don Tonino Bello e la delegazione municipale bitontina insieme per portare un sorriso nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Corato
Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune Attualità Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune De Benedittis: «Investimento sul futuro e sul diritto alla salute». De Chirico: «Visione integrata e nuova viabilità». Chieco: «Un polo di eccellenza a soli 16 km da Ruvo»
Ospedale di Corato, aggredite due operatrici sanitarie Cronaca Ospedale di Corato, aggredite due operatrici sanitarie Asl Bari: «A loro disposizione strumenti legali per tutelarle e assisterle»
Più accoglienza e sicurezza anche a Corato: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari Territorio Più accoglienza e sicurezza anche a Corato: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari Quasi 200 operatori formati e già in servizio per migliorare l’accesso in ospedale nei casi d’emergenza-urgenza
CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti Attualità CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti Un grido di allarme dalla cittadinanza: la sanità locale soffre per carenza di personale e disservizi
ASL Bari, il “boom” dell’attività chirurgica: nel 2024 superata la soglia dei 3mila interventi Territorio ASL Bari, il “boom” dell’attività chirurgica: nel 2024 superata la soglia dei 3mila interventi Il nosocomio coratino tra il 2021 e il 2024 ha registrato buone performance
Aggressione in Pronto Soccorso a Corato, medico colpito con uno schiaffo al volto Cronaca Aggressione in Pronto Soccorso a Corato, medico colpito con uno schiaffo al volto L'episodio ieri sera ai danni di uno specializzando: l'aggressore si è poi allontanato
All'ospedale di Corato visite e consulenze dedicate alla prevenzione femminile Territorio All'ospedale di Corato visite e consulenze dedicate alla prevenzione femminile Il prossimo 19 giugno l'Open Day della Fondazione Onda che coinvolge i presidi di Altamura e Monopoli, oltre a Corato
Virtus, ultima al Palalosito prima dei play - off: arriva Apricena
12 marzo 2026 Virtus, ultima al Palalosito prima dei play - off: arriva Apricena
Giornate FAI di Primavera: apertura straordinaria dell'ex sede del Liceo Classico "Alfredo Oriani "
12 marzo 2026 Giornate FAI di Primavera: apertura straordinaria dell'ex sede del Liceo Classico "Alfredo Oriani"
Corato rinnova il Patto per la Lettura: tre anni per rafforzare la rete culturale della città
11 marzo 2026 Corato rinnova il Patto per la Lettura: tre anni per rafforzare la rete culturale della città
Da Corato a Rai 1: Ivana Lotito torna con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”
11 marzo 2026 Da Corato a Rai 1: Ivana Lotito torna con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”
Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
11 marzo 2026 Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
11 marzo 2026 AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
11 marzo 2026 A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
11 marzo 2026 Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.