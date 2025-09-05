Cronaca
Ospedale di Corato, aggredite due operatrici sanitarie
Asl Bari: «A loro disposizione strumenti legali per tutelarle e assisterle»
Corato - venerdì 5 settembre 2025 12.06 Comunicato Stampa
Aggressione verbale e fisica. È l'esito dell'episodio di violenza di cui sono state vittime – la sera del 3 settembre scorso – un'infermiera ASL e una soccorritrice di Sanitaservice della postazione SET 118 di Corato, intervenute tempestivamente per soccorrere un paziente.
Le operatrici sono state aggredite verbalmente e fisicamente, oltre che minacciate, da individui che accompagnavano la persona in difficoltà e sono state costrette a richiedere l'ausilio delle forze dell'ordine e a far ricorso, a loro volta, alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale di Corato.
La Direzione generale della ASL Bari, nell'esprimere solidarietà e vicinanza all'equipaggio vittima dell'aggressione, ribadisce che metterà a disposizione delle operatrici tutti gli strumenti legali per tutelarle e assisterle, sottolineando inoltre il grande spirito di servizio che ha caratterizzato il loro intervento di soccorso, portato comunque a termine nonostante una situazione oggettivamente difficile.
