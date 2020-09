Menduni: "Alle regionali per dare alla nostra terra la dignità che merita"

La Puglia è un meraviglioso, austero paese arcaico con un grande potenziale da esprimere e che, finora, non è stato del tutto scoperto. Penso ai nostri paesaggi suggestivi, al nostro mare, alla terra, al nostro patrimonio storico-artistico, e, soprattutto, alla forte determinazione dei cittadini. L'amore e la profonda passione per questa terra, mi portano ad intraprendere un percorso per far ripartire e per rilanciare la Puglia in tutto il suo splendore.Chi mi conosce sa che sono sempre stato "dalla stessa parte". Ho sempre creduto nei valori del centro destra e ne ho fatto una bandiera in politica ma, soprattutto, nella vita. Il mio impegno come cittadino, però, non si è mai limitato e ho scelto di intraprendere un percorso politico ancor prima di diventare maggiorenne. La mia attenzione verso il territorio e le risorse umane, è stato riconosciuto quando sono stato eletto, per la prima volta, in Consiglio Comunale. Era il lontano 2008 quando ho ricevuto il mandato per le politiche giovanili del Comune di Corato, senza mai risparmiarmi e senza lasciare mai nessuno indietro, tutti insieme per un importante risultato politico e umano. Grazie al Forum dei Giovani sono diventato parte di una squadra talentuosa e piena di ottime idee che abbiamo concretizzato insieme con impegno e dedizione.La mia vita si muove su un doppio binario di crescita personale e collettiva, questo mi permette di valutare e conoscere le potenzialità e le difficoltà del nostro territorio in termini di imprenditoria giovanile e le qualità professionali di un sempre crescente patrimonio di giovani, donne e uomini, che devono avere le opportunità di formarsi e lavorare nella propria terra d'origine.Non possiamo sottrarci alle nuove sfide del nostro tempo, ma occorre coglierne le opportunità con una nuova visione per far crescere la Puglia, con una connessione e sinergia tra persone, territorio e istituzioni.Per questo ho accettato, con profondo spirito di responsabilità, di candidarmi al Consiglio Regionale della Puglia con "Lega Salvini", condividendo il programma dedicato alla nostra regione e per rendere la giusta dignità che merita la nostra terra, dopo anni di buio e di una cecità politica delle sinistre.Credo in una sanità efficiente, credo in un sistema turistico attivo tutto l'anno, destagionalizzare gli appuntamenti e gli eventi e puntare ad un turismo internazionale e di prossimità. Credo nelle mani di chi lavora, ama e rispetta la nostra terra, credo nell'agricoltura e nella formazione per dare la possibilità di far crescere le aziende agricole di donne e uomini che ritornano a vivere con tempi e cicli della terra. Credo in una regione più smart, più veloce, credo in spostamenti interni sicuri e in grado di ridurre i tempi di percorrenza tra le varie destinazioni. Credo nella necessità sempre più urgente di infrastrutture, di corsi di formazione professionale, credo nella nostra identità e tradizione e credo in una visione territoriale ed europea.Il mio obiettivo è quello di contribuire alla rinascita del territorio in ogni frangente, di non lasciare che la Terra di Bari sia solo una zona di transito ma un luogo dove riscoprire tradizioni, scenari e strutture all'altezza di ogni cittadino. Ed è questo lo spirito che mi guida in questo momento ma, soprattutto, il valore che ho dato alla mia candidatura.Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile: il candidato