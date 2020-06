Mercato, domani gli ambulanti a colloquio col commissario prefettizio

Due destini che si incrociano, quelli di due mercati molto importanti, uno nella Provincia BT e l'altro nella Città Metropolitana di Bari.Due riunioni nella stessa giornata di lunedì 22 giugno. La prima a Corato, alle ore 11,30 convocata dal Commissario Straordinario dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini; la seconda a Trani, alle ore 15,30 convocata dal Sindaco avv. Amedeo Bottaro.Lo annuncia il sindacalista Savino Montaruli in rappresentanza di UniPuglia e CasAmbulanti.Il sindacalista Montaruli afferma: "Per quanto riguarda la città di Corato sarà fondamentale conoscere, alla luce delle recenti nuove disposizioni in materia di Coronavirus con la ripartenza di tutti i mercati non più in condizioni emergenziali ma semplicemente precauzionali, cosa la dott.ssa Schettini intenda fare dell'attuale mercato: se mantenerlo nella nuova area ove è stato trasferito in assenza di rispetto delle norme, lasciando in eredità al prossimo Sindaco una situazione conflittuale di grande portata ed un problema gigantesco, oppure assumere decisioni di altra natura. Dalla Sala Consiliare, lunedì mattina, usciremo con queste riposte. Per quanto riguarda la situazione del mercato di Trani, invece, lunedì sarà la giornata decisiva per la ripartenza di un mercato rimasto fermo in modo anomalo a causa di un iter che poi si è rivelato disastroso. Siamo dovuti intervenire in modo energico, preciso, professionale e, come sempre, incondizionato per ripristinare una condizione di legittima concertazione, demolendo completamente forme anomale di contaminazione che hanno alla loro base capricci e velleità di politici perennemente in campagna elettorale e di una nuova fattispecie di soggetti che credono di esercitare il ruolo della Rappresentanza nel nome di bieche compiacenze e dannose accondiscendenze, al limite del servilismo " – ha concluso Montaruli.