Tutto è accaduto nel giro di pochissimi secondi, intorno alle ore 19:30 di sabato 21 dicembre. Il Caporale Maggiore Capo Savino Gagliardi, effettivo al 9° reggimento fanteria "Bari" - reparto alle dipendenze della Brigata "Pinerolo" - si è imbattuto, mentre era libero dal servizio, in un incidente stradale.Un'autovettura ha investito un uomo di 68 anni in una via del centro di Corato. Il violento impatto ha scaraventato il malcapitato per terra. Il militare, che era a passeggio, ha subito prestato i primi soccorsi e quindi allertato il 118 e i Carabinieri della stazione di Corato.Il Caporale Maggiore Capo Gagliardi, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ha inoltre gestito la viabilità garantendo la sicurezza sul luogo dell'incidente. L'uomo investito è stato medicato, stabilizzato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale civile "Bonomo" di Andria.